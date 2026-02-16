Az ukrán háború hatással van a kóbor kutyák természetes szelekciójára

Sokan azt mondják, hogy a háború az emberi történelem motorja. Ugyanez mondható el a vadon élő állatokról és az általuk lakott ökoszisztémákról is. Egy friss kutatás azt vizsgálta, hogy az orosz–ukrán konfliktus hogyan befolyásolta a tankok, bombák és drónrajok között élő kóbor kutyák természetes szelekcióját.

Az ukrán Lvivi Egyetem tudósai lengyel és osztrák kollégáikkal együtt 763 kutyáról gyűjtöttek adatokat Ukrajna három régiójában: az egyik a keleti frontvonal közelében, a másik a központi „veszélyes területeken”, a harmadik pedig a viszonylag biztonságos nyugati régiókban.

A populáció szintjén a háború sújtotta környezetben élő kutyák általában kisebb testűek, hegyesebb fülekkel és hosszabb pofával rendelkeztek, mint a biztonságosabb területeken élők. Ezek az úgynevezett „vad típusú” tulajdonságok – amelyek inkább a farkas ősökhöz kapcsolódnak – úgy tűnik, előnyöket nyújtanak a zord, instabil körülmények között.

Az alultápláltság úgy tűnik, az egyik fő ok. Az emberek mindennapi életének zavara miatt a megbízható élelmiszerforrások szűkültek. A frontvonal közelében élő kutyák kisebb testméretet és alacsonyabb testtömeg-indexet (BMI) mutattak, ami összhangban áll a krónikus hiányossággal.

Úgy tűnik továbbá, hogy az emberek által általában esztétikai vagy kulturális okokból kiválasztott tulajdonságok – mint például a rövid pofa és a lelógó fülek – alig fordultak elő a lövöldözés közelében élő kutyák körében. A tüzérség és az elhagyatottság által formált környezetben a cuki külső nem jelent előnyt, és a túlélés szempontjából a funkcionalitás fontosabb, mint a forma.

A tanulmány valóban megjegyzi, hogy a frontvonal közelében nagyon kevés idős vagy beteg egyén volt, valószínűleg azért, mert nem tudták túlélni a szélsőséges körülményeket.

Még nem világos azonban, hogy ezek a változások hosszú távú molekuláris evolúciót tükröznek-e genetikai szinten, mivel a konfliktus csak néhány kutyageneráció ideig tartott. Ehelyett úgy tűnik, hogy a domesztikált tulajdonságok megnehezíthették a túlélést és csökkenthették a reprodukciós sikert. Mindazonáltal ez még mindig a természetes szelekció működése.

„Tanulmányunk azt mutatja, hogy a háborúk erős és gyors természetes szelekciót eredményezhetnek, amelynek hatása összehasonlítható a nagy léptékű természeti vagy ember okozta katasztrófákkal” – írják a tanulmány szerzői, számol be az IFLScience.

A tanulmány kiemeli azt is, hogy a háború hogyan befolyásolhatja a szabadon élő házi kutyák jólétét. A frontvonalon élő kóbor kutyák akár 12 százaléka látható betegségekkel vagy sérülésekkel élt, köztük lábsérülésekkel, hiányzó végtagokkal, szemvesztéssel, nyílt sebekkel, hegekkel és bőrbetegségekkel. Egy példányt még golyó ütötte sebekkel is találtak.

Más esetekben a kutatók dokumentálták, hogy viselkedésük szélsőséges formákat öltött.

„Kutatásunk során három olyan esetet figyeltünk meg a frontvonalon, amikor kutyák emberi holttesteken táplálkoztak nyílt területen. Ezek a kutyák laika típusúak voltak (spitz típusú kutyák, farkasra emlékeztető testarányokkal), kerültek az embereket és agresszívek voltak, ha megközelítették őket, ezért nem lehetett őket mintába venni” – tette hozzá a tanulmány.

Ismét, tekintettel a konfliktus viszonylag rövid időtartamára, lehetetlen megmondani, hogy ezek a szelekciós nyomások hogyan hatnak a populáció egészére, genetikai szinten.

A történelem azonban párhuzamokat kínál. A mozambiki polgárháború alatt mindkét fél az elefántcsont-orvvadászatból finanszírozta hadjáratát. Az intenzív mészárlás hatalmas evolúciós nyomást gyakorolt a nőstény elefántokra, ami drámai növekedést eredményezett a nőstény elefántok számában, akik agyarak nélkül születtek.

A háború a történelem állandó velejárója. Bár következményeit könnyebb megérteni a tankönyvekből és a szerződésekből, ezek a tanulmányok határozottan emlékeztetnek arra, hogy a fegyveres konfliktusok hatása mélyreható és messzire ható, még az emberekre gyakorolt közvetlen, tragikus következményeknél is.