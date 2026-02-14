Stewardessek felfedték a magángépen utazók legextrémebb kéréseit

A privát repülőn való utazás a gazdagok világában egyet jelent a kényelemmel és a státusszal, de a fedélzeten dolgozók elmesélései szerint a valóság ennél sokkal kaotikusabb. A magángépen utazó popsztárok, királyi családtagok és milliomos üzletemberek extravagáns igényei, kérései és váratlan szeszélyei mindennapos kihívást jelentenek a személyzet számára.

A magángéppel utazás sokak szemében a csillogás netovábbja: kényelmes ülések, teljes privát tér és minden igény azonnali kielégítése. Ám a fedélzeten dolgozó légiutas-kísérők elbeszélései alapján a valóság gyakran sokkal kaotikusabb és abszurdabb, mint amit a hírességek Instagram-posztjai sugallnak, a személyzetnek ugyanis szinte napi szinten kell kezelnie furcsa, sokszor teljesen elfogadhatatlan kéréseket, miközben a gazdag vendégeket szolgálja ki.

A magángépen utazóknak sokszor extrém igényeik vannak

Egy névtelen utaskísérő elmesélte, hogy egy gazdag orosz utas repülés közben levetkőzött, miközben ételt és italt követelt. A személyzetnek ügyesen kellett kezelnie a helyzetet, hogy ne sérüljön a hatalmas befolyással rendelkező vendég egója, és persze a repülés is biztonságos maradjon. „Senki sem utazott többször ezzel az utassal, mert elviselhetetlen volt. Csodával határos módon egy hónapig bírtam” – mesélte a stewardess.

Kimberley Benton, szintén magángépes utaskísérő, a CNN-nek elmondta, hogy az utasok személyre szabott élményre számítanak, ami messze túlmutat a földimogyoró kiosztásán. Tapasztalatai szerint popsztárok és királyi családtagok is a fedélzeten gyakran extrém igényeket támasztanak. A személyzet gondoskodik a háziállatokról, a bankettekről és az after partikról, hogy minden a tervek szerint alakuljon – írta meg a Life.