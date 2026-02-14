Miért narancssárgák a tigrisek?

Egy állat bőrének színe és mintázata számos funkciót tölt be, például vonzza a párokat, vagy figyelmezteti az ellenséget a mérgező ragadozóira. A lesből vadászó ragadozók számára azonban kritikus fontosságú, hogy zsákmányuk ne vegye észre őket.

Érdekes módon a tigrisek narancssárga színezetűek, ami az emberi szem számára eltér a környezetüktől. Ez a trikromatikus színlátásunknak köszönhető: az embereknek háromféle csapjuk felelős a színérzékelésért. Ellentétben velünk, a szárazföldi emlősök túlnyomó többsége dikromatikus színlátással rendelkezik, és nem érzékeli a narancssárgát, hanem zöldnek látja. Ez megnehezíti számukra, hogy észrevegyenek egy tigrist a fűben.

Ezenkívül az evolúció nem rendelkezik a tigrisek zöld szőrzetének létrehozásához szükséges összetevőkkel.

Kutatások bizonyították, hogy a narancssárga szín valóban hatékony a dikromatikus szemüvegek álcázásában. Kísérletek kimutatták, hogy a dikromatikus szemüveget viselő emberek jelentősen lassabban azonosították a tigriseket a képeken. Érdekes módon az állatok, amelyekre a tigrisek vadásznak, soha nem fejlesztették ki a narancssárga látás képességét, írta meg a Gismeteo.