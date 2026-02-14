Megfulladhatnak a halak és a tengeri állatok?

Évente körülbelül 236 000 ember fullad meg, de nem csak az emberek vannak veszélyben. Kiderült, hogy a halak és más tengeri élőlények is megfulladhatnak természetes élőhelyükön.

A halak a kopoltyújukon keresztül lélegezik be a vízben oldott oxigént. Ha ezek a szervek károsodnak, vagy a vízkeringés nem megfelelő, a halak az oxigénhiány miatt elpusztulhatnak. Egyes halászfelszerelések károsíthatják a halak kopoltyúit, és a betegségek is károsíthatják azok működését.

A teknősök és a delfinek levegőt lélegeznek, de beszorulhatnak a hálókba, és nem tudnak feljönni a felszínre, ami a halálukhoz vezethet. Az eresztőhálók sajnos sok állatnak, köztük a bálnáknak is ártanak. Becslések szerint évente 300 000 tengeri emlős pusztul el a hálókba gabalyodás miatt.

Az oldott oxigén hiánya planktonvirágzás vagy klímaváltozás miatt is előfordulhat, ami „holt zónák” kialakulásához vezethet az óceánban - írta meg a Gismeteo.