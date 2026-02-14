Montázs
A szerelmes japán csótányok leharapják egymás szárnyait
Természetes kannibalizmus
Kiderült, hogy párzás után a csótányok elkezdik rágcsálni egymás szárnyait. Hamarosan csak csonkok maradnak, így egyszerűen lehetetlenné válik elrepülni a párjuktól.
A tanulmány 24 csótánykolóniát figyelt meg japán erdőkben. A tudósok megfigyelték, hogy a partnerek felváltva csipkedték a szárnyaikat, anélkül, hogy egyikük is ellenállt volna. Terepi vizsgálatok kimutatták, hogy a csótányok szárnyainak több mint 99%-át megsérült, vagy akár megették az állatok ezen interakciók során.
Az, hogy a rovarok miért teszik ezt, továbbra is rejtély. Talán valóban kölcsönös hűségre törekszenek így.