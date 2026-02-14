A szerelmes japán csótányok leharapják egymás szárnyait

A japán erdei csótányokra (Salganea taiwanensis) jellemző a monogámia és az erős, élethosszig tartó párzási kapcsolat, ami meglehetősen ritka a vadonban. Amikor azonban a tudósok közelebbről megvizsgálták ezeket a lényeket, felfedezték, hogy e figyelemre méltó csótányszeretet mellett egy természetes kannibalizmus is megbúvó.

Kiderült, hogy párzás után a csótányok elkezdik rágcsálni egymás szárnyait. Hamarosan csak csonkok maradnak, így egyszerűen lehetetlenné válik elrepülni a párjuktól.

A tanulmány 24 csótánykolóniát figyelt meg japán erdőkben. A tudósok megfigyelték, hogy a partnerek felváltva csipkedték a szárnyaikat, anélkül, hogy egyikük is ellenállt volna. Terepi vizsgálatok kimutatták, hogy a csótányok szárnyainak több mint 99%-át megsérült, vagy akár megették az állatok ezen interakciók során.

Az, hogy a rovarok miért teszik ezt, továbbra is rejtély. Talán valóban kölcsönös hűségre törekszenek így.