Miért tartunk péntek 13-tól?

A péntek 13. még azoknak is baljósan cseng, akik egyébként nem tartják magukat babonásnak. 2026 különösen érdekes ebből a szempontból, hiszen az év során háromszor is péntekre esik a 13-a. Az egyik éppen most, februárban van, és nem kell sokat várni a következőre sem, hiszen márciusban ismét péntek 13-a következik, majd novemberben zárul a „baljós” sorozat. De vajon mi áll a dátum rossz hírének hátterében?

Ha átfut valaki előtt a fekete macska, az semmi jót nem jelent a babona szerint

TOP 13 babona, amely péntek 13-ához kötődik:

1. A 13-as szám a tökéletlenség jelképe. A 12-es szám a teljességet szimbolizálja (12 hónap, 12 apostol, 12 csillagjegy), a 13-as pedig ezt a harmóniát bontja meg, ezért sok kultúrában a rend felborulásával társítják.

2. A péntek eleve balszerencsés napnak számít. A keresztény hagyomány szerint Jézust pénteken feszítették keresztre, így a nap már önmagában is negatív jelentéstartalmat hordozott, amely a 13-as számmal párosulva még baljóslatúbbá vált.

3. Az utolsó vacsora története. A Biblia szerint tizenhárman ültek az asztalnál, és a tizenharmadik vendég Júdás volt, aki elárulta Jézust. Innen ered az a hiedelem is, hogy 13 fő egy asztalnál szerencsétlenséget hozhat.

4. Szállodák, ahol nincs 13. emelet vagy 13-as szoba. A világ számos hotelében egyszerűen kihagyják a 13. emelet számozását, vagy a 12. után 14. következik. Ugyanez igaz egyes szobaszámokra is, mert a vendégek egy része kifejezetten kerüli a 13-as számot.

5. Repülőgépeken és rendezvényeken sincs 13-as ülés. Több légitársaság nem jelöli 13-as számmal az üléssorokat, és egyes eseményeken is kihagyják ezt a sorszámot, mert sok utas és vendég kényelmetlenül érezné magát miatta.

6. Fekete macska – a balszerencse jelképe. A középkori hiedelmek szerint a fekete macskák boszorkányok kísérői vagy megtestesülései voltak. Ha egy fekete macska átszalad valaki előtt – különösen péntek 13-án –, azt sokan a közelgő balszerencse előjelének tartják.

7. A létra alatti áthaladás tilalma. A babona szerint nem szabad létra alatt átsétálni, mert az szerencsétlenséget hoz. Ennek egyik magyarázata, hogy a falnak támasztott létra háromszöget formáz, ami a Szentháromság szimbóluma, és ennek „megsértése” balszerencsét vonz.

8. Tükörtörés – hét év balszerencse. A hiedelem szerint a tükör az ember lelkét is tükrözi, így ha eltörik, az a lélek sérülését jelképezi. Péntek 13-án ez sokak szerint még erősebb negatív hatással bír.

9. Nem ajánlott új dolgokba kezdeni. Sokan úgy tartják, hogy ezen a napon nem érdemes új munkát, vállalkozást vagy nagy projektet indítani, mert a dátum „rossz energiát” hordoz.

10. Utazást sem szerencsés ilyenkor kezdeni. A babona szerint a péntek 13-án induló utazás késésekkel, kellemetlenségekkel vagy váratlan akadályokkal járhat.

11. Esküvőt kötni ezen a napon kockázatosnak tartják. A néphit szerint a péntek 13-án kötött házasság nem lesz tartós vagy boldog, ezért sok pár inkább más dátumot választ.

12. Van, aki szerint péntek 13-án épp érdemes szerencsét próbálni. Egyes babonák szerint a balszerencse tudatos „megfordítása” különösen hatásos ezen a napon, ezért sokan ilyenkor lottóznak vagy vesznek sorsjegyet.

13. A „Péntek 13.” horrorfilm tovább erősítette a dátum rossz hírét. Az 1980-ban bemutatott amerikai horrorfilm – amelynek ikonikus figurája, Jason Voorhees a filmtörténet egyik legismertebb rémalakja lett – világszerte hozzájárult ahhoz, hogy a péntek 13-a a félelem és a rettegés napjaként éljen a köztudatban. A sikeres filmsorozat generációk számára kapcsolta össze végleg a dátumot a borzongással – írta meg a feol.hu.

Babona vagy pszichológiai hatás?

Bár a péntek 13-ához kötődő hiedelmek többségének nincs tudományos alapja, a dátum kulturális ereje vitathatatlan. 2026-ban, amikor háromszor is átélhetjük ezt a napot, érdemes megfigyelni: vajon valóban történik-e bármi rendkívüli – vagy csak a több évszázados babonák hatnak ránk erősebben, mint gondolnánk?