Hogyan viselkedjünk ha kóbor kutyákval találkozunk?

Először is fontos, hogy ne keltsd fel a figyelmüket. A legjobb, ha fokozatosan, lassan eltávolodunk a környezetüktől – hajlamosak a támadásokra, mivel a területüket és a zsákmányukat védik.

Ne provokáljuk az állatokat azzal, hogy megpróbáljuk megijeszteni vagy elfuttatni őket. Fontos, hogy nyugodtak maradjunk, és ne mutassuk ki a félelmeinket a kutyáknak.

A szakember szerint a legjobb, ha nem támadunk először. Ha a kutyák agresszíven viselkednek, próbáljunk meg bármilyen támasztékra támaszkodni. Ez megakadályozza, hogy a kutyák körülvegyék a személyt és leüssék. Kerülje a karjai integetését vagy a hangos zajok adását. A legjobb, ha egy pozícióban marad, amíg az állatok megnyugszanak. Miután a kutyák elvesztették az érdeklődésüket a személy iránt, elmozdulhatunk. Tegyük ezt lassan, hirtelen mozdulatok nélkül. Kerüljük a kutyáknak hátat fordítást.

Ha az állatok megtámadnak, minden rendelkezésre álló eszközzel, például zacskóval, bottal vagy műanyag zacskóval kell lerázni őket. A lényeg, hogy talpon maradjunk, és védjük a legsebezhetőbb pontot – a nyakat.

A szakértő szerint, miután kóbor kutyával találkoztak, feltétlenül jelenteni kell a helyi hatóságoknak, hogy befoghassák az állatot és menhelyre vihessék. Kerüljék az ilyen kutyák etetését vagy menedék biztosítását, mivel ez veszélyt jelent az emberekre. A kutyák a területet saját területüknek fogják tekinteni, és agresszívan fognak viselkedni az „idegenekkel” szemben.