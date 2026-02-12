Hírességek, akik megérezték tragikus végzetüket

A végzet elkerülhetetlen mivolta sokakban kérdéseket vet fel, különösen akkor, amikor utólag visszanézve egy-egy híresség szavai szinte önbeteljesítő próféciának tűnnek. Vannak, akik a haláluk előtt furcsa megérzéseikről beszéltek, mások a dalaikban, interjúikban vagy személyes vallomásaikban utaltak balsorsukra és arra, hogy nem számítanak hosszú életre.

Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Diana hercegné, Tupac Shakur, James Dean és Aaliyah története is azt sugallja: néha a lélek előre megérzi a közeledő végzetét.

Abraham Lincoln – saját temetéséről álmodott

Az amerikai elnök néhány nappal a halála előtt különös álmot mesélt el közeli ismerőseinek. Azt mondta, hogy álmában a Fehér Ház folyosóin sétált, ahol gyászoló embereket látott, majd egy ravatalhoz ért. Amikor megkérdezte, ki halt meg, azt a választ kapta: „Az elnököt gyilkolták meg”. Nem sokkal később Lincoln valóban merénylet áldozata lett egy színházi előadás során — a történet azóta is az egyik legismertebb példája a baljós előérzeteknek.

John F. Kennedy — tisztában volt a veszéllyel

Az Egyesült Államok elnöke többször beszélt arról a halála előtti időszakban, hogy egy nyilvános szereplés során milyen könnyű lenne merényletet elkövetni ellene. Egy beszélgetésben konkrétan azt mondta a feleségének, Jackie-nek: ha valaki egy magas épületről lőne rá, szinte lehetetlen lenne megakadályozni a tragédiát. Szavai hátborzongatóan valóra váltak: Dallasban, nyitott limuzinjában együtt utazott feleségével és a texasi kormányzóval, John Connallyval, amikor egy háztetőről célozva lelőtték.

Diana hercegné — félt az autóbalesettől

Diana hercegné halála előtti éveiben többször is említette barátainak, hogy attól tart, autóbalesetben fogja életét veszteni. Egy később nyilvánosságra került levelében is egyértelműen utalt erre a félelmére, illetve arra, hogy a baleset mögött megrendezett gyilkosság is állhat: 1997-ben egy párizsi alagútban lesifotósok elől menekülve, a Mercedese nagy sebességgel egy betonpillérnek ütközött. A balesetben a sofőr és az akkor már elvált hercegné partnere, Dodi al-Fayed is életét vesztette. Mintha már jóval korábban megérezte volna a sorsát — talán sok mindennel tisztában volt, melyek a végzetéhez vezettek...

Tupac Shakur — dalaiban is a halálról beszélt

A legendás rapper gyakran fogalmazta meg interjúkban, hogy nem fogja megélni az öregkorát. Dalaiban rendszeresen utalt az erőszakos végzet lehetőségére és arra, hogy a hírnév rendkívül veszélyes sorsot teremtett számára. A halála előtti időszakban egyre többet foglalkoztatta az a nem titkolt gondolat, mennyi ideje lehet még hátra. 1996-ban Las Vegasban, autójában utazva kapott halálos lövéseket egy másik kocsiból.

James Dean — a sebesség bűvöletében

A fiatal színész rajongott az autókért és a gyorsaságért, de több ismerőse szerint a halála előtt egyre több furcsa megjegyzést tett. Egy alkalommal azt mondta: „Gyorsan élek, nem hiszem, hogy megöregszem”. Nem sokkal később, mindössze 24 évesen halálos autóbalesetet szenvedett Little Bastardnak, azaz kis rohadéknak keresztelt Porsche sportkocsijában. Egy kaszkadőr a tragédia előtt még figyelmeztette is, hogy veszélyes tempóban él.

Aaliyah — rossz érzése volt az utolsó út előtt

A tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő halála előtt állítólag nem akart felszállni arra a kisrepülőgépre, amely nem sokkal a felszállás után lezuhant. Mivel Aaliyah sosem szeretett igazán repülni, stábja végül meggyőzte arról, hogy pusztán az általános félelmei törtek elő. Az énekesnő környezetében viszont többen is úgy emlékeztek vissza, hogy Aaliyah-nak a katasztrófa napján különösen nyugtalanító megérzései voltak.

Ezek a történetek mind ugyanazt a kérdést vetik fel: vajon valóban léteznek megmagyarázhatatlan előérzetek, melyek közelgő balvégzetünket sugallják? Vagy talán csak utólag látunk bele ezekbe a kijelentésekbe, kimondott szavakba és álmokba egyértelmű determinációt? Nagyon valószínű, hogy a szenzitív ember lelke sok mindent megsejt azokból a fontos eseményekből, amelyek közelednek felé – a kérdés csak az, hogy az elme ezt mennyire képes elhinni, befogadni, olvasható a life.hu oldalán.