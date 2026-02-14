Csökkentheti az Alzheimer-kór és az öregedés tüneteit

A ginkgo biloba antioxidánsokban gazdag, és segíthet a gyulladás csökkentésében. Számos más betegség mellett a szív egészségére, az agyműködésre és a szem egészségére is jótékony hatással lehet.

A Ginkgo biloba leveléből készült termékek kiválóan alkalmazhatók a szellemi teljesítőképesség, a koncentrációképesség és a memória fokozására

A ginkgo biloba vagy magyar néven a páfrányfenyő egy Kínában őshonos fa, amelyet évezredek óta hasznosítanak. Leveleit és magvait ősidők óta használják a hagyományos kínai orvoslásban. A modern kutatások elsősorban a ginkgo-kivonatra összpontosítanak, amelyet a levelekből állítanak elő.

A páfrányfenyő levelei nagy mennyiségben tartalmaznak flavonoidokat és terpenoidokat, amelyek erős antioxidáns hatásukról ismert vegyületek.

A növény segíthet a gyulladás csökkentésében is. Többéves állatkísérletes és kémcsöves kutatások azt mutatják, hogy a ginkgo kivonat képes csökkenteni a gyulladás markereit mind az emberi, mind az állati sejtekben.

A hagyományos kínai orvoslásban a ginkgo magokat arra használták, hogy megnyissák az energia „csatornáit” a különböző szervrendszerekhez, beleértve a vesét, a májat, az agyat és a tüdőt. A ginkgo nyilvánvaló képessége, hogy fokozza a véráramlást a test különböző részeibe.

További kutatások is rámutatnak a ginkgo védőhatására a szív és az agy egészségére és a stroke megelőzésére. Ennek több lehetséges magyarázata is van, amelyek közül az egyik a növényben található gyulladáscsökkentő vegyületek lehetnek.

Többszöri vizsgálattal is alátámasztották, hogy a ginkgo képes csökkenteni a szorongást, a stresszt és az Alzheimer-kórral és az öregedéssel összefüggő kognitív hanyatlással kapcsolatos egyéb tüneteket.

Egy 21 vizsgálatot tartalmazó tanulmány kimutatta, hogy a hagyományos gyógyszerekkel együtt alkalmazva a ginkgo-kivonat növelheti a funkcionális képességeket az enyhe Alzheimer-kórban szenvedőknél. Egy másik tanulmányban a demenciával összefüggő tünetek jelentős csökkenését állapították meg, amikor a ginkgo kivonatot 22-24 héten keresztül alkalmazták.

Vannak olyan feltételezések, miszerint a ginkgo egészséges egyéneknél javíthatja az agyműködést.

Egyes kutatások szerint a ginkgóval való kiegészítés csökkentheti a szorongás tüneteit.

Egy 136 idősebb felnőtt bevonásával végzett humán vizsgálat azt is megállapította, hogy a ginkgo biloba kivonat javíthatja a depresszió tüneteit és csökkentheti az agykárosodás markerét, ha antidepresszánssal párosítják.

Nagyon kevés kutatás vizsgálta, hogy a ginkgo hogyan kapcsolódik a látáshoz és a szem egészségéhez, azonban a korai eredmények ígéretesek.

A hagyományos kínai orvoslásban a ginkgo a fejfájás és a migrén nagyon népszerű gyógymódja.

Egyes kutatások szerint a ginkgo javíthatja az asztma és más gyulladásos légúti betegségek, például a COPD tüneteit.

Egyes források szerint a ginkgo kezelheti a szexuális diszfunkcióval kapcsolatos problémákat, például a merevedési zavarokat vagy az alacsony libidót.

Bár a ginkgót évszázadok óta használják, még nem teljesen tisztázott, hogyan működik. A rendelkezésre álló kutatások nagy része ellentmondásos vagy nem meggyőző, és ezt fontos szem előtt tartani.

Ha azon gondolkodik, hogy a ginkgót beilleszti a kúrájába, mindenképpen konzultáljon először orvosával.