A magas IQ 4 rejtett jele
Pszichológusok tanulmánya
Albert Einstein (1879-1955) Nobel-díjas fizikus is a magas IQ-val rendelkezett
Ahogy a cikkben is írják, az önmagában való beszélgetés nem az őrület jele, hanem inkább a magas IQ jele. Ez a szokás javítja a memóriát, és figyelmesebbé és magabiztosabbá teszi az embert.
A kutatók magasabb IQ-t is megfigyeltek azoknál az embereknél, akik a saját belső világukra koncentrálnak, szeretnek álmodozni, és aktívabbak éjszaka.
A magas IQ egy másik jele a káoszban élés, ami gyakran a kreatív gondolkodás jele.
Az olvasás szeretete a szokatlan gondolkodásmódot is jelzi, mivel fejleszti a képzelőerőt és a koncentrációt.