A magas IQ 4 rejtett jele

Pszichológusok tanulmánya

MH
 2026. február 14. szombat. 14:01
Ha valaki szeret olvasni, magában beszélget, és késő estig fennmarad, akkor valószínűleg magas az intelligenciakvóiense (IQ). A Daily Mail erről számol be, pszichológusok tanulmányára hivatkozva.

Albert Einstein (1879-1955) Nobel-díjas fizikus is a magas IQ-val rendelkezett
Fotó: AFP/Roger-Viollet/© Collection Roger-Viollet

Ahogy a cikkben is írják, az önmagában való beszélgetés nem az őrület jele, hanem inkább a magas IQ jele. Ez a szokás javítja a memóriát, és figyelmesebbé és magabiztosabbá teszi az embert.

A kutatók magasabb IQ-t is megfigyeltek azoknál az embereknél, akik a saját belső világukra koncentrálnak, szeretnek álmodozni, és aktívabbak éjszaka.

A magas IQ egy másik jele a káoszban élés, ami gyakran a kreatív gondolkodás jele.

Az olvasás szeretete a szokatlan gondolkodásmódot is jelzi, mivel fejleszti a képzelőerőt és a koncentrációt.

