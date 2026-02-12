Montázs
Sokkoló verzió. Kicserélték Epstein holttestét?
A biztonsági őrök kicserélhették Epstein holttestét, hogy eltereljék a sajtó figyelmét
Az újságírók olyan feljegyzéseket találtak, amelyek szerint a börtönőrök nem a üzletember holttestét, hanem egy másolatot vihettek el a New York-i börtöncellából.
A The Sun szerint a fájlok tartalmaznak olyan információkat, amelyek szerint az őrök dobozokat és lepedőket raktak össze úgy, hogy azok emberi testet imitáljanak, majd a saját készítésű „holttestet” a törvényszéki orvosok furgonjába rakták. Az igazi holttestet állítólag észrevétlenül szállították el egy fekete autóval, ami lehetővé tette a rendőröknek, hogy „felesleges felhajtás nélkül” szállítsák el.
András herceg volt szeretője, Victoria Hersey a Daily Starral folytatott beszélgetésében szintén kijelentette, hogy kételkedik Epstein halálában. Szerinte a pénzembert titokban Izraelbe szállíthatták.
Őszintén szólva, nem vagyok biztos benne, hogy Jeffrey Epstein valóban meghalt. Ki kell hallgatni a börtönőröket, akik azt állítják, hogy látták, ahogy kicserélték a holttesteket – mondta.
Ezt a verziót az internethasználók is aktívan támogatják. Az interneten aktívan terjed egy Epsteinre hasonlító férfi fotója, amelyet állítólag Tel-Avivban készítettek. A kommentátorok ennek az elméletnek a bizonyítékaként azt a tényt is felhozzák, hogy a pénzember játékfiókja izraeli IP-címről jelentkezett be az internetre hivatalos halála után.
Korábban kiderült, hogy a szövetségi nyilatkozat Epstein haláláról 2019. augusztus 9-én készült, egy nappal azelőtt, hogy augusztus 10-én holtan találták a börtöncellájában. A dokumentumot Jeffrey Berman, a New York-i déli kerület (Manhattan) ügyésze írta alá.