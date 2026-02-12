Az amerikai pénzügyi szakember, Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos, az amerikai igazságügyi minisztérium által nemrég nyilvánosságra hozott új aktákban olyan dokumentumokat találtak, amelyek kétségbe vonják a halálát.

Az újságírók olyan feljegyzéseket találtak, amelyek szerint a börtönőrök nem a üzletember holttestét, hanem egy másolatot vihettek el a New York-i börtöncellából.

A The Sun szerint a fájlok tartalmaznak olyan információkat, amelyek szerint az őrök dobozokat és lepedőket raktak össze úgy, hogy azok emberi testet imitáljanak, majd a saját készítésű „holttestet” a törvényszéki orvosok furgonjába rakták. Az igazi holttestet állítólag észrevétlenül szállították el egy fekete autóval, ami lehetővé tette a rendőröknek, hogy „felesleges felhajtás nélkül” szállítsák el.

András herceg volt szeretője, Victoria Hersey a Daily Starral folytatott beszélgetésében szintén kijelentette, hogy kételkedik Epstein halálában. Szerinte a pénzembert titokban Izraelbe szállíthatták.

Őszintén szólva, nem vagyok biztos benne, hogy Jeffrey Epstein valóban meghalt. Ki kell hallgatni a börtönőröket, akik azt állítják, hogy látták, ahogy kicserélték a holttesteket – mondta.

Ezt a verziót az internethasználók is aktívan támogatják. Az interneten aktívan terjed egy Epsteinre hasonlító férfi fotója, amelyet állítólag Tel-Avivban készítettek. A kommentátorok ennek az elméletnek a bizonyítékaként azt a tényt is felhozzák, hogy a pénzember játékfiókja izraeli IP-címről jelentkezett be az internetre hivatalos halála után.

Korábban kiderült, hogy a szövetségi nyilatkozat Epstein haláláról 2019. augusztus 9-én készült, egy nappal azelőtt, hogy augusztus 10-én holtan találták a börtöncellájában. A dokumentumot Jeffrey Berman, a New York-i déli kerület (Manhattan) ügyésze írta alá.