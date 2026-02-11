Ki áll az oregoni mosolygó erdő mögött?

Ha véletlenül az USA-ban, Oregonban haladsz a 18-as autópályán – vagy még jobb, ha felette repülsz –, akkor megpillanthatja a fák között egy hatalmas mosolygó arcot, amely visszanéz.

Bár a pareidolia miatt hétköznapi képeken (és néha a Marson) is arcokat láthatunk, ez a mosolygós arc David Hampton, a Hampton Lumber társtulajdonosának és Dennis Creelnek, a cég erdőgazdálkodási vezetőjének a műve, aki akkoriban kezdte el ezt a kezdeményezést.

2011-ben, amikor az emojik kezdtek népszerűvé válni, a két férfi azzal az ötlettel állt elő, hogy egy mosolygó arcot ültetnek a Grand Ronde és Willamina közötti tájba, Polk megyében.

„Minden betakarítás után az erdészeink megkezdik az újratelepítés tervezését” – magyarázta Kristin Rasmussen, a Hampton Lumber szóvivője az Oregon Livenek, számol be az IFLScience. „Általában a tengerszint feletti magasságtól és a talajviszonyoktól függően különböző őshonos fajokat ültetnek, köztük douglasfenyőt, nyugati hemlockot, nemesfenyőt és nyugati vörös cédrust.”

A szemek és a száj részére a két férfi örökzöld douglasfenyőket ültetett, ugyanolyanokat, mint a környező erdőben. Az arc többi részéhez azonban vörösfenyőket használtak.

„A vörösfenyő egy tűlevelű fa, amelynek tűlevelei ősszel sárgává válnak és lehullanak, ezért a mosolygós arc ebben az évszakban a legjobban látható” – tette hozzá Rasmussen.

Az arc, amelynek átmérője 91 méter (300 láb), nem állandó elem Oregon látképében. Amellett, hogy legjobban ősszel látható, a fákat végül kivágják faanyagként, ahogy az egy fakereskedelmi vállalat által ültetett fáktól elvárható. Mindazonáltal a következő 30-50 évben (az Oregon Live szerint) az arc látható lesz Oregon látképében. Hála az égnek, hogy nem a kaki emojit választották.