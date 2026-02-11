Egy krokodil ölte meg az elefántok elől menekülő halászt

A rendőrség szerint egy 52 éves halász meghalt, miután krokodil támadta meg, miközben elefántcsordától menekült Zambia keleti részén.

A Luangwa folyó az egyik legnagyobb nílusi krokodil állományán otthona

Dean Nyirenda két barátjával halászni ment szerdán, amikor elefántokkal találkoztak. Elmenekültek, Nyirenda pedig a Luangwa folyó közelében egy patakba ugrott.

„Ekkor támadta meg egy krokodil, amely megharapta a jobb combját” – mondta Robertson Mweemba helyi rendőrfőnök újságíróknak, számol be a BBC News.

A dél-afrikai országban virágzik az elefántpopuláció, és az emberek és a vadon élő állatok közötti összecsapások az elmúlt években sok ember életét követelték.

A rendőrség szerint Nyirendának egy bot segítségével sikerült elmenekülnie a krokodil elől. „Kikászálódott a patakból” – mondta Mweemba.

Két halász társa, akik távolról figyelték az eseményeket, siettek a segítségére, és a folyópartra vitték, miközben erősen vérzett – számolt be az állami ZNBC hírportál.

„Megpróbálták elállítani a vérzést, de sajnos meghalt” – tette hozzá a rendőrfőnök.

A vadvédelmi tisztviselők később meglátogatták a helyszínt, és mély harapásnyomokat találtak a halász jobb combján, amelyek a halálos vérzéshez vezettek.

A 2023-ban regisztrált 26 vadon élő állatokkal kapcsolatos haláleset közül 15-öt krokodilok támadása okozott, többségüket a Luangwa folyó mentén, a Resource Africa nevű, közösségi vezetésű természetvédelmi NGO szerint.

A zambiai hatóságok korábban felszólították a helyieket és a turistákat, hogy legyenek rendkívül óvatosak, amikor az ország vadon élő állatokkal teli területein utaznak.

A vadvédelmi hatóságok szerint fontolgatják az ember és állat közötti konfliktusok csökkentését célzó intézkedéseket, többek között védőkerítések építését a vadon élő állatok területeinek közelében.