Védi a májat és jelentősen csökkenti a vérnyomást

A céklát a tél egyik legjobb vitaminforrásának tartják. Ez a jellegzetes színű zöldség számtalan jótékony hatással lehet a szervezetünkre.

Rengeteg vitamin és ásványi anyagot tartalmaz. Mind a levelében, mind a gyökerében magas a folsavtartalom. A folsav nagy szerepet játszik az immunrendszerünk és az idegek helyes működésében. Egy közepes cékla a napi ajánlott bevitel 44 százalékát biztosítja.

A cékla hozzájárul a napi kálium-, magnézium-, réz-, vas-, C-vitamin- és cinkbevitelhez is.

Számos tanulmány szerint a céklalé gyulladáscsökkentő hatása jobb lehet, mint sok szintetikus gyulladáscsökkentő gyógyszeré, köztük az ibuprofené.

Tanulmányok kimutatták, hogy a céklalé antioxidáns-kapacitása nagyobb, mint a legtöbb más gyümölcs- és zöldséglének.

Napjainkban nagyon sokan szenvednek vérnyomás problémákkal. Erre is jó megoldás lehet a cékla. A gyakran tünetmentes magas vérnyomás jelentős kockázati tényezője a szívbetegségeknek és az agy vérellátását érintő egyéb állapotoknak, például a stroke-nak és az aneurizmáknak. A cékla nagy mennyiségű nitrátot tartalmaz, amely fogyasztáskor nitrogén-oxiddá alakul. A dinitrogén-oxid ellazítja vénáinkat és artériáinkat, lehetővé téve a vér szabad áramlását, és így csökkenti a vérnyomást.

A British Heart Foundation által finanszírozott kutatók megállapították, hogy a vizsgálat négyhetes időtartama alatt mindössze napi 250 ml céklalé fogyasztása jelentősen csökkentette a vérnyomást.

A céklában található vegyületek bizonyítottan segítik a májat a káros méreganyagok semlegesítésében és eltávolításában és segítenek megelőzni a májkárosodást.

Sok sportoló rendszeresen alkalmazza étrendjében a céklát vagy fogyaszt céklalevet, hiszen javítja az állóképességet és a teljesítményt. Például azok a sportolók, akik edzés előtt akár néhány órával céklalevet isznak, rövidebb idő alatt futhatnak meghatározott távokat és hosszabb ideig edzhetnek, mielőtt elfáradnának.

Továbbá, azok a sportolók, akik 250 ml céklalevet ittak intenzív edzés után, sokkal gyorsabban regenerálódtak, mint azok, akik nem ittak.

Mindez annak köszönhető, hogy a céklában lévő nitrátok hatására javul a vérkeringésünk, ami azt jelenti, hogy az oxigén és a tápanyagok hatékonyabban jutnak el az izmokhoz edzés közben.

Az agy egészségének megtartásában is hasznos lehet. Napi 450 ml céklalé növeli a véráramlást az agyban.

Napi 225 ml céklalé fogyasztása bizonyítottan segít egyenletesen tartani a vércukorszintünket étkezés után, a benne lévő jótékony vegyületeknek köszönhetően.

A cékla sok rostot is tartalmaz, aminek köszönhetően segíti az emésztést, a méreganyagok eltávolítását, a vitamintermelést.

A cékla nagyon sok formában felhasználható. Talán a legegyszerűbb a levét fogyasztani. De a konyhában is hasznosíthatjuk. Süthetjük, párolhatjuk, salátába is tehetjük, de akár turmixolhatjuk is.

Tápanyagainak megőrzése érdekében a céklát a legjobb nyersen vagy enyhén párolva fogyasztani. Extra szűz olívaolajjal és egy kis citrommal ízesítve fokozható az ízük. Emellett segíti a zsírban oldódó tápanyagok, például a karotinoidok, az E- és K-vitamin, valamint a vas felszívódását, amelyeket tartalmaznak.