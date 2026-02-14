Mit éreznénk, ha megsimogatnánk egy dinoszauruszt?

A Wyoming államban felfedezett új mumifikált Edmontosaurus maradványok, amelyek egy ritka agyagsablon-készítési eljárásnak köszönhetően megőrizték a bőrlenyomatokat, lehetővé tették a paleontológusok számára, hogy következtetéseket vonjanak le az ősi dinoszauruszokkal való érintkezéssel kapcsolatos lehetséges tapintási érzésekről.

Paul Sereno professzor szerint ezeknek a kacsacsőrű dinoszauruszoknak a bőre finom pikkelyeivel valószínűleg a modern gyíkok bőrére hasonlított. Patáik textúrájukban az orrszarvúéhoz hasonlítottak, háti tüskéik pedig a leguánokéhoz.

Még szokatlanabb adatokat kaptak 2024-ben ultraibolya-analízis segítségével. Ezek egyes dinoszauruszok bőrének úgynevezett „zonális fejlődését” tárták fel: a tollas területeken a bőr madárszerű szerkezetű volt, míg más területeken pikkelyes, hüllőszerű szerkezet maradt meg. Ez egy összetett evolúciós adaptációra utal, amelyben az egyetlen testen található különböző bőrtípusok speciális funkciókat tölthettek be – védelmet nyújtva a sérülések, a kiszáradás és a paraziták ellen.

Így egy dinoszaurusz megérintése, fajtól és testrésztől függően, széles skálájú érzéseket válthatott ki – a viszonylag sima, tollas felülettől az érdes, sűrű pikkelyekig. Ez éles ellentétben áll az óriásgyík sztereotip képével, és észrevehetően közelebb hozza őket a modern madarakhoz.