Véd a vesekövek ellen és csökkenti a rák kockázatát

Kicsi, zöld, savanyú és nagyon egészséges. Egyre népszerűbb a lime a hazaiak körében is. Számtalan felhasználási módja létezik. Nézzük, milyen hatással van a szervezetünkre ez a pici gyümölcs.

A lime-nak több egészségügyi előnye is van. Ez a pici, zöld gyümölcs jótékony hatással van az emésztőrendszerre. A benne lévő szénhidrátok többnyire oldható rostokból állnak, amelyek lassítják az emésztést, amely stabilan tartja a vércukorszintet. Emellett csökkenti a vastagbélrák daganat kockázatát.

Sok pektint tartalmaz, amely pozitívan hat a koleszterinszintre. Emellett C-vitaminban is gazdag, amely köztudottan csökkenti a szívbetegség és a stroke kockázatát. A lime káliumot is tartalmaz, amely jótékony hatással van az erek falára, és csökkenti a magas vérnyomást is.

A lime nem tartalmaz sok vasat, de mivel magas a C-vitamin-tartalma, segíthet növelni a szervezet által felszívható vas mennyiségét.

A lime-ban lévő C-vitamin erősítheti az immunrendszeredet, így csökkentve a megfázás időtartamát. Emellett segíthet enyhíteni a nátha által kiváltott, asztmás tüneteket is.

Húsa és leve olyan növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek egy tanulmány szerint megakadályozta a rágcsálókban a rosszindulatú daganatok kialakulását.

Nem is gondolnánk, de kutatások bizonyítják, hogy a lime védelmet nyújthat a vesekövek ellen, amely a benne található citromsavnak köszönhető.

Egy tanulmány szerint a lime képes felvenni a harcot a káros paraziták és baktériumok ellen.

Egy kísérlet részeként 58, sarlósejtes vérszegénységben szenvedő gyermeket kezeltek lime-mal egy hat hónapos időszak alatt, és összehasonlították 55 olyan gyermekkel, akik nem kaptak ilyen kezelést. A kezelésben részesülő betegeknél alacsonyabb volt a visszatérő csontfájdalom, a lázas rohamok és a kórházi felvételek aránya.

Külsőleges használata is sok előnnyel rendelkezik. A bőrgyógyászok szeretik a C-vitamint a kollagén termelésére gyakorolt pozitív hatása miatt. Segít megelőzni a bőr ráncosodását. A lime és a citrom leve természetes gyógymódként is használható a pattanások ellen, mivel összehúzó és antibakteriális tulajdonságaik révén hámlasztják a bőrt, és megakadályozzák a pórusok eltömődését.