Michelangelo lábrajza rekordáron kelt el

Michelangelo újonnan felfedezett lábvázlata így világszenzációvá vált

 2026. február 7. szombat. 17:24
Egy kis vörös krétarajz 23 millió dollárért talált gazdára, minden várakozást felülmúlva.

Michelangelo lábrajza rekordáron kelt el
Michelangelo Buonarroti (1475–1564) alkotása csillagászati összegért kelt el
Fotó: AFP/Bridgeman Images

Egy korábban ismeretlen Michelangelo-lábvázlat 23 millió dollárért (kb. 7,5 milliárd forint) kelt el a Christie's aukción, jóval meghaladva az eredeti becslést. A felfedezés a művészettörténet rajongóit is meglepte, hiszen a kis vörös krétarajz a Sixtus-kápolna mennyezetén látható líbiai szibilla lábának előtanulmánya – írja a BBC alapján az origo.hu.

Miért vált világszenzációvá Michelangelo lábvázlata?

A Christie's szakértői szerint a rajz értéke több tényező miatt kiemelkedő:

  • Az alkotás körülbelül 1511–1512-ből származik, amikor Michelangelo a Sixtus-kápolna második felének festésére készült.
  • A vázlatot az amerikai nyugati parton élő tulajdonos örökölte nagyanyjától, a rajz pedig a család birtokában volt Európában a 18. század végétől.
  • A Christie's szakértői infravörös reflektográfiával fedezték fel a lap hátoldalán további Michelangelo-stílusú rajzokat.
  • A vázlatot a New York-i Metropolitan Museum Michelangelo-rajzaihoz hasonlítva állapították meg, hogy valóban eredeti.

Az aukció rávilágít, hogy a híres műalkotások eladása nem ritka: Leonardo da Vinci Krisztus-festménye 450 millió dollárért (kb. 189 milliárd forint) kelt el 2017-ben, Gustav Klimt Elisabeth Lederer-portréja 236,4 millió dollárért (kb. 99,3 milliárd forint), míg Frida Kahlo egyik festménye 54,7 millió dollárért (kb. 23 milliárd forint) talált gazdára 2025 novemberében.

Michelangelo újonnan felfedezett lábvázlata így nemcsak a művészetkedvelők, hanem a gyűjtők számára is igazi szenzációvá vált, bizonyítva, hogy a reneszánsz mester munkái ma is rendkívüli értéket képviselnek.

