Ha kínai étteremben járunk több étel alapanyagaként is szolgál a bambusz. Ez a növény azonban nem csak az íze miatt hasznos. A bambuszrügyek fogyasztása évszázados múltra tekint vissza. Előszeretettel használják, hiszen egyedi az íze, ropogós a textúrája és magas a tápanyagtartalma.

A bambusz hajtása tele van tápanyagokkal, mivel abban a szakaszban gyűjtik, amikor a növény éppen eléri az érettségét. Ez biztosítja a magas tápanyagtartalmat.

A bambuszhajtások jelentős mennyiségű fehérjét, kalóriát, rostot és rezet tartalmaznak. Ezzel együtt magas a B6- és E-vitamin tartalma.

Tanulmányok bizonyítják, hogy a bambuszhajtások fogyasztása segíthet a szervezet koleszterinszintjének szabályozásában. Ez a bambuszhajtásokban található oldható rostok miatt lehetséges. Emiatt potenciálisan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Bőségesen tartalmaznak élelmi rostokat, és támogatják az emésztőrendszer egészségét, segítik a rendszeres bélmozgást és támogatják a kiegyensúlyozott bélmikrobiom kialakulását.

Ezek a hajtások olyan antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek felveszik a harcot a szabad gyökökkel, csökkentve ezzel a szervezetben az oxidatív stresszt, és potenciálisan csökkentve a krónikus betegségek kockázatát.

Mivel létfontosságú vitaminok, például az A-vitamin is megtalálható benne, ezek a hajtások tökéletesen alkalmasak a szem egészségének megőrzésére, és segíthetnek a szemmel kapcsolatos problémák, például a szürkehályog leküzdésében.

A bambuszlevélnek méregtelenítő, gyulladáscsökkentő hatása van, és vitaminjainak köszönhetően erősíti az immunrendszert is.

A bambusz összesen 17 féle aminosavat tartalmaz.

Japán tudósoknak köszönhetően mára az is tudható, hogy a rákos megbetegedések kialakulásával szemben is hatékonyan felveszi a harcot.

Nem csak élelmiszerként hasznos. Ázsiában már 2500 évvel ezelőtt is a gyógyszerek alapanyagaként szolgált.

Natúr kozmetikumokban is használják, hiszen mattitó hatása van a bőrre. Szárában rostok van, amiket a ruhaipar hasznosít. A hajunk is meghálálja, hiszen csökkenti a haj töredezését.

Vastag szárát építkezéseken is hasznosítják, de egyre több tárgyat is találhatunk a boltokban, amik bambuszból készülnek. Elég csak a tányéralátétre vagy éppen a pálcikára gondolni.