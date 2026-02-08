A rákot és a gyulladást is távol tarthatja

Legyen zöld, fekete, barna vagy éppen vöröses az olívabogyó minden formájában nagyon jó hatással lehet egészségünkre. Ma már szinte minden üzletben hozzájuthatunk. Kevesen tudják, hogy ez az apró finomság a gyümölcsök közé tartozik és megéri naponta hét-nyolc bogyót fogyasztani, hogy érezzük a hatását.

Az olívabogyóban nagyon sok E-vitamin és antioxidáns is van, amelyek megvédik a sejteket a károsodástól. Rendszeres fogyasztása javítja a szív egészségét, csökkenti a magas vérnyomást és szinten tartja a koleszterinszintet.

Magas a rosttartalma, aminek köszönhetően segít fenntartani a jó emésztést, csökkenti a szívbetegségek kockázatát és hosszabb ideig jóllakottan tart.

Az olívabogyó csökkenti a gyulladást, szerepet játszik az érelmeszesedés megelőzésében is.

Tíz olívabogyó mindössze körülbelül 50 kalóriát tartalmaz, egy igazán egészséges nassolnivaló.

Az olajbogyó a mediterrán étrend egyik alapanyaga, de többféle étkezési szokásba is beleillik. Az olajbogyóban szinte nincs szénhidrát, így jó választás az olyan alacsony szénhidráttartalmú diétákhoz, mint a keto, és remek rágcsálnivaló a növényi étrendet követők számára is.

Nem elhanyagolható előnye, hogy csökkenti a rák kockázatát. A cukorbetegek számára is hasznos lehet, hiszen segít kezelni a vércukorszintet.

A különböző fajták közötti ízbeli különbségek az érlelés módjának és időtartamának köszönhetőek. A frissen a fáról leszedett olajbogyó keserű, ezért az ízletesebbé váláshoz érlelési folyamaton kell átesnie. A pácolás víz és só oldatával történik. Ha tehát magas vérnyomással küzd, akkor alacsonyabb nátriumtartalmú rágcsálnivalót válasszon. Ha csökkenteni szeretné az olajbogyó nátriumtartalmát, öblítse le vízzel, mielőtt az ételekhez adná, vagy közvetlenül az üvegből rágcsálná.