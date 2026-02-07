A Fuji lábánál fekvő japán város lemondja a cseresznyevirág-fesztivált

Az ok: a turisták közlekedési káoszt, szemetet és tiszteletlen viselkedést okoznak, ami zavarja a helyi lakosok életét.

A japán Fujiyoshida városa a Fuji lábánál az Arakurayama-Sengen parkban megrendezett cseresznyevirág-fesztiváljával mára már évente 200 000 embert vonz. Ez azonban most megváltozik, amint az egy sajtóközleményből kiderül, számol be a focus.de.

A belföldi és külföldi látogatók száma drámaian megnőtt, meghaladva a régió befogadóképességét – a 2016 óta megrendezett fesztivált 2026-ra lemondták.

Fujiyoshida nyugodt élete veszélyben: a cseresznyevirág-fesztivált lemondták

Shigeru Horiuchi, Fujiyoshida polgármestere nyilatkozatában így fogalmaz: A polgárok nyugodt élete veszélyben van. „Legfőbb prioritásunk a polgárok életkörülményeinek és méltóságának védelme.” Városa mostantól egy fenntartható, magas színvonalú úti célként fog fejlődni.

A problémák között szerepel többek között a folyamatos közlekedési dugó. A turisták magánterületekre is belépnek, és cigarettát dobálnak el. Ezenkívül illetéktelenek egyszerűen belépnek magánlakásokba, hogy használják a WC-t.

A gyermekek számára a turisták tömege biztonsági problémát is jelent. „Nagy számú turista áramlik az iskolába vezető útvonalak mentén található járdákra, és arra kényszeríti a gyermekeket, hogy a szélén járjanak” – áll a közleményben. És ez még nem minden: magánkertekben is előfordult, hogy valaki szükségét végezte.