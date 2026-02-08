A „boszorkányokat” még mindig világszerte megölik

A boszorkányság felmentési mozgalom nem csupán a múltbeli igazságtalanságok orvoslásáról szól. A boszorkánysággal gyanúsítottak elleni erőszak ma is fennáll világszerte, és aggasztó módon egyre fokozódik.

Nyugat-Európában Bambergben (Németország), Vardøben (Norvégia)és Zugarramurdiban (Spanyolország) emlékműveket állítottak az áldozatoknak. Számos állam nemzeti bocsánatkérést is kiadott, néhány pedig posztumusz kegyelmet is megadott.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2023-as éves jelentése szerint évente több százezer kiszolgáltatott ember szenved kárt olyan helyeken, mint Afrika szubszaharai régiója, India és Pápua Új-Guinea, a boszorkányságba vetett hit miatt.

Az Egyesült Nemzetek 2020-as jelentése szerint 2009 és 2019 között legalább 20 000 „boszorkányt” öltek meg 60 országban. A valós szám valószínűleg ennél sokkal magasabb, mivel az eseteket jelentősen aluljelentik. Ezek a komor statisztikák sürgős kormányzati intézkedésekre utalnak - írja a The Conversation.

A felmentési mozgalom

A boszorkányság miatt üldözött áldozatok állami felmentése nem modern koncepció. A legjelentősebb példa a salemi boszorkányperek (1692–93) után volt, amikor legalább 25 embert (főleg nőket) kivégeztek, halálra kínoztak vagy börtönben hagytak meghalni.

Az ezt követő évtizedekben Salem polgárai petíciókat nyújtottak be, amelyekben a boszorkányságban „bűnösnek” találtak ítéletének megsemmisítését és a túlélők kártérítését követelték. 1711-ben Joseph Dudley, Massachusetts kormányzója beleegyezett ezekbe a követelésekbe.

Az utóbbi időben számos állam lépéseket tett annak érdekében, hogy elismerje és jóvá tegye a boszorkányüldözésben való történelmi részvételét. A 2022-es nemzetközi nőnapon Skócia volt első minisztere, Nicola Sturgeon nemzeti bocsánatkérést intézett azokhoz az emberekhez, akiket a 16. és 18. század között boszorkánysággal vádoltak.

2023-ban a connecticuti törvényhozók elfogadtak egy indítványt, amely felmenti azokat a személyeket, akiket a 17. században boszorkányság vádjával kivégeztek az államban.

Azonban, ahogy a történész Jan Machielsen figyelmeztet, a felmentési folyamat is problémás lehet. Például a bocsánatkérések vagy kegyelemnyújtások figyelmen kívül hagyhatják a közösségek központi szerepét a történelmi boszorkányüldözésekben.

A boszorkányság vádjai többnyire szomszédok közötti vitákból fakadtak, és mind a közösség, mind a hatóságok aktívan részt vettek bennük. Még akkor is, amikor az európai államok a 18. században befejezték az üldözést, a közösségi szintű erőszak folytatódott.

Ennek ellenére a boszorkányság felmentési projektjeinek támogatói azzal érvelnek, hogy az állami kegyelem ma fontosabb, mint valaha, nem utolsósorban azért, mert segíthet a folyamatos boszorkánysággal kapcsolatos erőszak kezelésében.

Mifila, egy pápua új-guineai nő, állítólag 2015-ben boszorkánysággal vádolták, majd fejszével megölték. Anton Lutz/AAP

Miért növekszik a modern boszorkánysággal kapcsolatos erőszak?

A modern boszorkányság üldözéseit elsősorban a vallási fundamentalizmus hajtja, és olyan tényezők tovább súlyosbítják, mint a polgárháborúk, a szegénység és az erőforrások szűkössége. A Biblia olyan passzusai, mint az Exodus 22:18, egyértelműek ebben a kérdésben: „Ne hagyd élni a boszorkányt”.

Különösen a pünkösdi mozgalom terjedése a fejlődő országokban játszott központi szerepet a boszorkányüldözések szításában.

A pünkösdi evangelizáció hatékonyan démonizálta számos kulturális hagyományt – szigorú vallási hozzáállást kényszerítve a mágia iránt azokra a társadalmakra, amelyek régóta befogadják az ilyen hiedelmeket. Ez nyilvánvaló a hírhedt nigériai Liberty Foundation Gospel Ministries egyház alapítója, Helen Ukpabio által vezetett folyamatos keresztes hadjáratban.

A boszorkánysággal kapcsolatos erőszak egyre nagyobb aggodalmat kelt az Egyesült Királyságban, különösen az afrikai diaszpóra körében. Az egyik legmegdöbbentőbb eset a 15 éves Kristy Bamu 2010-es halála volt Londonban.

Bamu-t napokig kínozta nővére és annak partnere, mert boszorkánynak hitték. Karácsony napján Bamu-t exorcizmus céljából fürdőbe kényszerítették, ahol megfulladt. Az ilyen szörnyű esetekre reagálva a londoni rendőrség 2021-ben elindította az Amber Project programot, hogy kezelje a boszorkányságban és a megszállottságban való hithez kapcsolódó gyermekbántalmazások növekvő számát.

A nőgyűlölet is meghatározó tényező volt a történelmi boszorkánysági perekben, és ma is az marad. Az ENSZ szerint „azok a nők, akik nem felelnek meg a nemi sztereotípiáknak, mint például az özvegyek, a gyermektelen vagy hajadon nők, nagyobb kockázatnak vannak kitéve a boszorkányság vádjával és a rendszerszintű diszkriminációval”.

A boszorkányság vádja gyakran a nők és lányok testének ellenőrzésére szolgáló eszköz, miközben fenntartja a férfiak által dominált hatalmi struktúrákat. A vádak az emberkereskedelemben is szerepet játszanak, mivel megkönnyítik az áldozatok közösségeikből való kiszorítását.

Boszorkányság miatti üldözések világszerte

A káros mágiában és/vagy boszorkányságban való hit számos társadalomban jelen van. Indiában a boszorkányüldözésnek hosszú története van, és továbbra is sújtja ez a szörnyű igazságtalanság. Az egyik áldozat Salo Devi volt, egy 58 éves nő, aki egy kis faluból származott Jharkhand államból. 2023-ban szomszédai agyonverték, mert állítólag megbabonázott egy csecsemőt.

Pápua Új-Guinea és Szub-Szaharai Afrika szintén a boszorkánysággal kapcsolatos erőszak gócpontjai.

Az erőszakot nem csak a boszorkánysággal vádoltak megbüntetésére alkalmazzák, hanem gyakran a gyógyítás részeként is. A boszorkányság elleni kísérletek és az ördögűzések jelentős károkat okoztak, különösen a gyermekek számára.

A fogyatékosságokkal és a félreértett állapotokkal, például az albinizmussal kapcsolatos kulturális hiedelmeket is felhasználták a verések, a száműzetés, a végtagok amputálása, a kínzás és a gyilkosság igazolására.

Az ilyen erőszak annyira elterjedt, hogy 2021-ben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa történelmi jelentőségű különleges határozatot fogadott el, amelyben felszólított a „boszorkánysággal kapcsolatos vádakhoz és rituális támadásokhoz kapcsolódó káros gyakorlatok felszámolására”. Ez a határozat sürgeti a tagállamokat, hogy ne csak elítéljék ezeket a gyakorlatokat, hanem tegyenek lépéseket azok felszámolására is.

Mit lehet tenni?

Az ENSZ és számos nem kormányzati szervezetprogramokat hajt végre a boszorkánysággal kapcsolatos erőszaknak kitett közösségek oktatása érdekében. Leo Igwe, nigériai emberi jogi aktivista és az Advocacy for Alleged Witches igazgatója központi szerepet játszott a közvélemény figyelmének felkeltésében erre az erőszakra. Több ilyen hangra van szükség. Ugyanakkor a fokozott figyelem csak a kezdet.

Az ENSZ számos elítélő nyilatkozatot adott ki, és néhány állam boszorkányság elleni törvényjavaslatokat terjesztett elő. További jogi védelem, több ügynökségből álló munkacsoportok és nemzeti bocsánatkérések segítenek majd nagyobb figyelmet fordítani erre a sürgető problémára.

Mindenekelőtt azonban foglalkozni kell a boszorkányság vádjainak alapját képező hiedelmekkel és motivációkkal. Ezzel visszafordíthatjuk a boszorkánysággal kapcsolatos halálesetek évente regisztrált riasztó arányát.