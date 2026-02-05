Mit esznek a pandák a bambuszon kívül?

A pandák kivételes odaadásukról ismertek a bambusz iránt: étrendjük több mint 99%-át a növény különböző részei – hajtások, levelek és szárak – teszik ki. Egy felnőtt napi 12-38 kilogramm bambuszt fogyaszthat, akár 14 órát is evés közben.

A pandák többféle bambuszt kedvelnek, beleértve a nyílhegybambuszt, a feketebambuszt és a vízibambuszt. Azonban a növényi alapú étrend ellenére az emésztőrendszerük a húsevőkhöz hasonlóan épül fel: rövidek a beleik, és hiányoznak belőlük a cellulóz lebontására szolgáló enzimek. Ezáltal bambuszdiétájuk rendkívül hatástalan a tápanyagok felszívódása szempontjából. A tudósok a pandák étkezési szokásait egy „futószalaghoz” hasonlítják, ahol a fő mechanizmus a folyamatos fogyasztás.

A pandák azonban nem szigorú vegetáriánusok. A vadonban néha vadon élő füveket és gyümölcsöket esznek, sőt kisebb gerinceseket, például rágcsálókat vagy akár madarakat is fogyaszthatnak. Az ilyen esetek rendkívül ritkák, és az állati fehérje elhanyagolható részét teszi ki étrendjüknek.

Az állatkertekben a pandák étrendje változatos. Sárgarépát, almát, főtt rizzsel és speciális, magas rost- és vitamintartalmú kekszekkel etetik őket. Ez azért szükséges, hogy kompenzálják azokat a tápanyaghiányokat, amelyek a kizárólag bambusszal való etetés során jelentkeznek.