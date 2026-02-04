Giorgia Melonira hasonlító templomi angyalt festettek

Egy kerub festménye, amelynek arca rendkívüli hasonlóságot mutat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, nagy tömegeket vonzott a San Lorenzo in Lucina-bazilikába, Róma egyik legrégebbi bazilikájába.

A La Repubblica újság, amely szombaton hozta nyilvánosságra a hírt, amikor a Meloni-szerű angyalt a címlapján közölte, azt írta, hogy a Meloni-kerubért felelős restaurátor a templomi hatóságok kérésére egy éjszaka alatt eltüntette azt.

Bruno Valentinetti restaurátor a lapnak elismerte, hogy Meloni stílusában alakította ki az angyalt, de nem árulta el, miért.

A római egyházmegye és az olasz kulturális minisztérium is vizsgálatot indított az angyal ügyében, miután a kerub képe először megjelent.

Az eredeti festmény csak 2000-ből származik, így nem a templom történelmi örökségének megsértéséről volt szó. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a politikai személyiségeknek nincs helyük a templomi művészetben.

A felfordulás új hírnevet hozott a bazilikának, a kíváncsi helyiek és turisták sorba álltak, hogy lefényképezzék a Meloni-kerubot, ami néha megzavarta a misét.

Valentinetti először 2000-ben készítette el a képet, amikor a bazilika egyik elülső kápolnáját felújították, hogy helyet kapjon benne Umberto II, Olaszország utolsó királyának mellszobra. A díszítés részét képezte egy kerub, aki Olaszország térképét tartotta a kezében, és látszólag a király előtt térdelt.

A kerubot 2023-ban, miután vízszivárgás károsította a bazilikát, restaurálták, és Meloni arcával jelent meg.

A vizsgálatok célja az volt, hogy azonosítsák, hogyan nézett ki az eredeti, 2000-ben készült kerub, azzal a céllal, hogy a festményt visszaállítsák az eredeti állapotába. A szerdán látható arctalan kerub ideiglenes megoldásnak tűnt, hogy Meloni hasonlóságát eltüntessék a műről.

Az olasz miniszterelnök könnyedén vette az egészet. „Nem, én biztosan nem hasonlítok egy angyalra” – írta Meloni a hétvégén a közösségi médiában, egy nevető/síró hangulatjel mellett, a mű fotójával együtt - írja az Independent.