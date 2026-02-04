Csökkenti a szívbetegségek és a rák kialakulásának kockázatát

A szezámolaj egy sokoldalú, aromás olaj. A pirított szezámolaj intenzitása és diós íze tökéletes befejező olajjá teszi az ételeket. A pirítatlan szezámolaj viszonylag semleges ízű, így nagyszerű választás főzéshez. Ráadásul az egészségnek is nagyon hasznos.

A hagyományos szezámolajat nyers szezámmag préselésével állítják elő, a pirított szezámolajat pedig pirított szezámmag préselésével készítik.

A szezámolaj több mint 80%-a egészséges, telítetlen zsírokból áll. A szakemberek szerint a kiegyensúlyozott étrend, amely egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat is tartalmaz, segíthet csökkenteni a rossz koleszterinszintet, csökkentve a szívbetegség vagy a stroke kockázatát.

Egy 2022-es áttekintés szerint a szezámolaj kiváló aminosav- és zsírban oldódó vitaminforrás. A szezámolaj fogyasztása segíthet a vércukorszint szabályozásában, az ízületi gyulladás kezelésében, a gyulladás csökkentésében és a haj egészségének elősegítésében is.

A szezámolaj kiegyensúlyozott arányban tartalmazza az esszenciális zsírsavakat, az Omega-3-at, az Omega-6-ot és az Omega-9-et is. Az Omega-6 különösen egy többszörösen telítetlen zsírsav. Egy 2021-es tanulmány szerint az Omega-6 linolsav mérsékelt bevitele csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek (CVD) kialakulásának kockázatát.

Az omega-6 esetében fontos az egyensúly. Egészségügyi előnyei ellenére, ha az étrend az átlagosnál nagyobb mennyiségű omega-6-ot tartalmaz, az magas koleszterinszintet okozhat. A túl sok omega-6 zsírsav fogyasztása károsíthatja a szívet és az érrendszeri sejteket.

A szezámolaj erős antioxidáns profillal rendelkezik. A szezámolajban található két lignán, a szezámamin és a szezamol erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a lignánok óriási gyulladáscsökkentő előnyökkel járnak, mondja.

Tanulmányok kimutatták, hogy az antioxidánsok kulcsszerepet játszanak a szabad gyökök okozta sejtkárosodás elleni küzdelemben, ami segít csökkenteni a gyulladást, elősegíti az erős immunrendszert, és csökkenti a szívbetegségek és a rák kialakulásának kockázatát.

Egy másik vizsgálat szerint a szezámmag lignánjai különösen képesek csökkenteni a rák előfordulását azáltal, hogy gátolják az élelmiszerekből származó rákkeltő anyagok képződését, és esetleg a szabad gyökök felszabadulását gyulladás esetén.