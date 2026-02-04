Babonás politikusok

A babona évezredek óta átszövi az emberiség történelmét. Nincs ez másként napjainkban sem, ráadásul a politikusok között is találhatunk olyat, aki hisz ezekben a megmagyarázhatatlan eszközökben.

Volodimir Zelenszkij volt szóvivője a napokban nagy döbbenetet okozott egyik nyulatkozatával, amiben azt állította, hogy Jermak, az elnöki hivatal egykori vezetője, hisz a babonákban és a fekete mágiában.

„2020-ban egy miniszter jött hozzám azzal az információval, hogy Jermak – aki ekkor már az Elnöki Hivatal vezetője volt – mágiával foglalkozik. Részletekbe nem bocsátkozott, de rendkívül meg volt rémülve. 2023-ban egy fontos szolgálat egyik munkatársa arról beszélt nekem, hogy Jermak mágusokat hozatott Izraelből, Grúziából és egy latin-amerikai országból mágikus rituálék elvégzésére. 2024-ben pedig egy ezoterikus körökből származó személy azt mondta nekem, hogy Jermak mágusai különféle növényeket égetnek, holttestekből származó vizet gyűjtenek, és bizonyos bábukat készítenek, amelyeket egy meghatározott ládában tárolnak. Állítólag abban a különleges ládában már maguk a halottak vannak” – fogalmazott Julija Mendel Zelenszkij volt sajtószóvivője.

Ha egy kicsit kutakodunk több korábbi politikusról is találhatunk ilyen híreket.

Winston Churchill híres volt arról, hogy a fekete macskákat jó ómennek tekintette. A Downing Street közelében élő macskát („Lucky”) kifejezetten szerencsehozónak tartotta. Ha fontos döntés előtt meglátott egyet, az nap „biztos jó napnak” számított.

Ronald Reagan felesége, Nancy asztrológusokkal egyeztetett az elnök programjáról. A fontos beszédeket, utazásokat és találkozókat mindig a „kedvező csillagállás” szerint időzítették. A Fehér Ház ezt sokáig igyekezett titokban tartani.

Napoléon meglepő módon kórosan félt a macskáktól (ailurofóbia). A macska látványa rossz előjelnek számított számára. Állítólag csaták előtt is próbálta elkerülni őket – több-kevesebb sikerrel.

Vlagyimir Putyin ritkán beszél babonáról, de köztudottan tisztel bizonyos állatokat, főleg a tigriseket. A szibériai tigrisekkel való találkozásait sokan szimbolikus, erőt hozó rituálénak tartják.