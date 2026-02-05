Álmodnak a kutyák?

Valószínűleg soha nem fogjuk teljes bizonyossággal tudni, hogy a kutyák ugyanúgy álmodnak-e, mint mi – nem tudnak beszámolni éjszakai élményeikről, és nem is esnek át álomelemzésen. A tudósoknak azonban közvetett bizonyítékaik vannak arra, hogy a kutyák valóban képesek álmodni.

A rejtély kulcsa az alvás alatti agyi aktivitásban rejlik. Azt a szakaszt, amikor az agy a legaktívabb és hajlamosabb az álmodásra, gyors szemmozgásos (REM ) alvásnak nevezik. Nem minden élőlény lép be ebbe a fázisba, de a legtöbb emlős – beleértve a kutyákat is – rendszeresen átesik rajta. Sőt, tanulmányok kimutatták, hogy a kutyák agyhullámai REM alatt nagyon hasonlóak azokhoz, amelyeket az emberek élénk álmok során rögzítenek.

Mivel a kutyák hasonló alvási mintákat és agyi reakciókat mutatnak, mint mi, logikus feltételezni, hogy ők is álmodnak – talán az elmúlt nap eseményeire, sétákra, játékokra vagy más állatokkal és emberekkel való találkozásokra emlékezve.

Ezt bizonyítják az alvó kutyák fizikai reakciói is: a farokcsóválás, a mancsok, az orr és a fülek rángatózása, valamint a kiadott hangok – ugatás, morgás, nyüszítés és nyafogás. Néha úgy tűnik, mintha álmukban futnának, vagy intenzív érzelmeket élnének át. Hogy pontosan mit „látnak”, az rejtély marad. És talán így is marad, amíg valaki meg nem tanítja a kutyát beszélni az álmairól.