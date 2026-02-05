A kullancsok még a rendkívüli fagyokat is túlélik

Télen sokan azt gondolják, hogy a fagy elűzi a kullancsokat. Egy szakértő azonban azt állítja, hogy még a nagyon alacsony hőmérséklet sem árthat a parazitáknak.

Az alacsony hőmérséklet sem árthat a kullancsoknak – magyarázta Dr. Anna Wierzbicka biológus a lengyel O2 hírportálnak. Fagyos télen a földbe, a lombok alá vagy a hóba ássák magukat, és ott biztonságban vészelik át a hideget, amíg újra enyhébb hőmérséklet nem áll be. De a klímaváltozás és egy speciális baktérium is szerepet játszik ebben.

Ez a „szupererő” még mínusz 30 fokos hidegben is megvédi a kullancsokat a fagyástól

A kullancsok elvileg hozzászoktak ahhoz, hogy hideg hőmérsékleten is teleljenek. „Télre elrejtőznek a talajban, a lombok alatt, az erdőkben, réteken vagy kertjeinkben. A fagy és a hó ezért nem árthat nekik” – mondta Dr. Wierzbicka az „O2”-nek.

Ezenkívül a kullancsok egyfajta biológiai „szupererővel” rendelkeznek. Bizonyos baktériumok, például az anaplasmózis baktérium, fagyállóként hatnak, és megakadályozzák a kullancsok szövetének károsodását – még mínusz 30 Celsius-fokig terjedő hőmérsékleten is. A rejtekhely és a baktériumok segítségének köszönhetően a kullancsok képesek sértetlenül átvészelni a kemény teleket is.

Hyalomma kullancs: új veszélyes kullancsfaj terjed Európában

A Hyalomma kullancs akár négyszer nagyobb is lehet, és veszélyesebbnek számít az európai kullancsoknál, mivel olyan betegségeket terjeszt, mint a krími-kongói láz. „Nemcsak megfertőződhetünk vele, de valószínűtlen, hogy háziorvosunk valaha is hallott volna róla” – magyarázza Dr. Wierzbicka. A halálozási arány jelentősen magasabb, azonban ezt a kórokozót hordozó kullancsokat még nem találtak Németországban.

A klímaváltozás nemcsak egzotikus kullancsfajokat hoz Európába, hanem meghosszabbítja a kullancsok aktív időszakát is: az enyhébb telek miatt gyakorlatilag egész évben aktívak maradnak. A szakértő ezért továbbra is a kullancsok elleni védelmet és a test rendszeres kullancsok után való átvizsgálását javasolja.