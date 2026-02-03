Több tucat elpusztult tengeri állat sodródott partra Ukrajnában

Pénteken az ukrán állatorvos-pár, Leonid és Valentina Stoyanov egy videót tett közzé, amelyen számtalan elhullott tengeri csikóhal látható Odessza partjainál. Az ok egy orosz rakéta, amely a kikötőbe csapódott.

A nagy számú elhullott tengeri csikó oka egy orosz rakéta volt, amely a kikötőbe csapódott. Ennek következtében több ezer tonna olaj került a tengerbe. A következmények nem csak a tengeri csikókat érintették, hanem más tengeri élőlényeket és madarakat is.

A pár, amely Instagramon „vet.crew” néven szerepel, a videó leírásában arról számol be, hogy számtalan madár került az állatkórházukba. Emellett „milliók holttestéről” beszélnek Odessza teljes partvidékén - írja a focus.de.