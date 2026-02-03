Montázs
Több tucat elpusztult tengeri állat sodródott partra Ukrajnában
Több ezer tonna olaj került a tengerbe – egy orosz rakéta miatt
Számtalan elhullott tengeri csikóhal látható Odessza partjainál (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Oleksandr Gimanov
A nagy számú elhullott tengeri csikó oka egy orosz rakéta volt, amely a kikötőbe csapódott. Ennek következtében több ezer tonna olaj került a tengerbe. A következmények nem csak a tengeri csikókat érintették, hanem más tengeri élőlényeket és madarakat is.
A pár, amely Instagramon „vet.crew” néven szerepel, a videó leírásában arról számol be, hogy számtalan madár került az állatkórházukba. Emellett „milliók holttestéről” beszélnek Odessza teljes partvidékén - írja a focus.de.