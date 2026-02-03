Mozgólépcsőn síelt egy férfi + VIDEÓ

Egy férfi síléceken száguldott le egy mozgólépcsőn egy bécsi metróállomáson, ami komoly vitát váltott ki a közösségi médiában – a helyi tömegközlekedési vállalat, a Wiener Linien jogi lépéseket is kilátásba helyezett a veszélyes mutatvány miatt.

Az extrémsportoló akcióját előre megszervezte, és több segítővel biztosította a helyszínt, hogy másokat ne veszélyeztessen (képünk illusztráció)

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett az a videó, amelyen David Meier egykori műlesikló egy bécsi metróállomás mozgólépcsőjén „síel” lefelé, mintha egy alpesi pályán lenne. A felvételen jól látszik, ahogy nagy sebességgel halad a szűk térben – írja a Magyar Nemzet alapján a feol.hu.

Az extrémsportoló később azt állította, hogy akcióját előre megszervezte, és több segítővel biztosította a helyszínt, hogy másokat ne veszélyeztessen.

A közlekedési társaság azonban hangsúlyozta:

Az ilyen mutatványok szigorúan tiltottak, és komoly balesetveszélyt jelentenek nemcsak az elkövetőre, hanem az utasokra is.