Kinek káros a kurkuma?

A kurkuma kifejezett jótékony hatással van a szervezetre, mondta Irina Nikulina terapeuta a Gazetának.

Az orvos szerint a fűszerben található kurkumin polifenol antiszeptikus, fájdalomcsillapító, antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Emellett erősíti az immunrendszert, védi az idegsejteket a károsodástól, és csökkentheti a rák kockázatát.

Nikulina a kurkuma és a fekete bors kombinálását javasolta: a benne található piperin akár 2000%-kal is növeli a kurkumin biohasznosulását. Továbbá a felszívódás javítása érdekében a kurkumint zsíros ételekhez kell adni.

Vannak azonban ellenjavallatok is. Alacsony vérnyomásban vagy gyomor-bélrendszeri betegségekben szenvedőknek kerülniük kell a kurkuma fogyasztását éhgyomorra. A kurkumin serkenti az epetermelést és hígítja a vért, ezért veszélyes lehet a vérzékenységben szenvedők vagy az antikoagulánsokat szedők számára – hangsúlyozta a szakember.