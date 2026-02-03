2026. február 4., szerda

Diplomához nem kötött ösztöndíj?

Állatvédelmi ösztöndíjprogram indul állatotthon-vezető és állatgondozó képzésre

MH/ MTI
 2026. február 3. kedd. 23:19
Negyvenegyen vehetnek részt a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány állatvédelmi ösztöndíjprogramjában – tudatta az alapítvány közleményben az MTI-vel kedden.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Armend Nimani

Magyarország első, diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíjprogramja Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai támogatásával indult. A nyertesek teljes tandíjtámogatást kapnak állatotthon-vezető, telephelyvezető, valamint ebrendész, állatgondozó képzésekhez. Az alapítvány 41 fő számára biztosítja az Akela Kutyás Sport Egyesület magas színvonalú, hivatalos felnőttképzéseinek térítésmentes elvégzését.

Az ösztöndíjban részesülők állatvédelmi szervezeteknél, állatotthonokban vagy ebrendészeti telepeken dolgozó, illetve rendszeresen önkénteskedő szakemberek, akik a mindennapi gyakorlatban vesznek részt a hazai állatvédelemben, és vállalják, hogy megszerzett tudásukat legalább öt éven keresztül a hazai állatvédelem érdekében hasznosítják. Az ösztöndíjasok közül 17-en Kelet-Magyarországról, 15-en Közép-Magyarországról, 9-en pedig Nyugat-Magyarországról érkeznek – közölte az alapítvány.

