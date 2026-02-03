Diplomához nem kötött ösztöndíj?

Negyvenegyen vehetnek részt a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány állatvédelmi ösztöndíjprogramjában – tudatta az alapítvány közleményben az MTI-vel kedden.

Magyarország első, diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíjprogramja Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai támogatásával indult. A nyertesek teljes tandíjtámogatást kapnak állatotthon-vezető, telephelyvezető, valamint ebrendész, állatgondozó képzésekhez. Az alapítvány 41 fő számára biztosítja az Akela Kutyás Sport Egyesület magas színvonalú, hivatalos felnőttképzéseinek térítésmentes elvégzését.

Az ösztöndíjban részesülők állatvédelmi szervezeteknél, állatotthonokban vagy ebrendészeti telepeken dolgozó, illetve rendszeresen önkénteskedő szakemberek, akik a mindennapi gyakorlatban vesznek részt a hazai állatvédelemben, és vállalják, hogy megszerzett tudásukat legalább öt éven keresztül a hazai állatvédelem érdekében hasznosítják. Az ösztöndíjasok közül 17-en Kelet-Magyarországról, 15-en Közép-Magyarországról, 9-en pedig Nyugat-Magyarországról érkeznek – közölte az alapítvány.