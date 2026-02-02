Tucatnyi kóbor kutyatetemet találtak egy faluban

Több tucat kóbor kutya tetemeit találták meg az indiai déli Telangana államban egy falu mellett ásott gödrökben, miközben az elmúlt hónapokban tömeges kutyagyilkosságok miatt aggodalmak merültek fel.

Legalább 100 kutya tetemét találták meg vasárnap este Telangana Jagtial kerületében, Abbapur faluban. A rendőrség szerint eddig legalább 500 kóbor kutya halálát erősítették meg az államban, amelyek többségét mérgezés okozta.

A jelentések szerint a kutyákat akkor mérgezték meg, miután a falu vezetése megígérte, hogy a 2025 decemberében Telanganában tartott helyi önkormányzati választásokon elért győzelem után megoldja a kóbor kutyák problémáját.

Állatjogi aktivisták és jótékonysági szervezetek szerint a valós szám ennél sokkal magasabb. Állításuk szerint 2025. december vége óta legalább 1000 kutyát öltek meg.

Az Indian Express újság szerint a telangana-i rendőrség hivatalos panaszt nyújtott be a falusi tanácsok vezetőivel szemben, miután Preethi Mudavath, az India Kóbor Állatok Alapítványának (SAFI) tagja panaszt tett.

Augusztusban a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy a fővárosi régióban minden kóbor kutyát – becslések szerint közel egymilliót – nyolc héten belül el kell távolítani az utcákról. Az irányelv az országszerte növekvő számú kutyaharapásos és veszettséges esetekről szóló jelentések, valamint egy állítólag veszettségben elhunyt gyermek halála miatt kialakult médiavisszhang nyomán született.

Sok állatbarát vonult az utcákra, hogy tiltakozzon a rendelet ellen. Az állatjogi aktivisták online petíciókat írtak alá, amelyekben a bíróságot a döntés visszavonására kérték. Napokig tartó tiltakozás után a bíróság kénytelen volt visszavonni döntését, és azt kérte, hogy az állatokat immunizálják és beoltsák, mielőtt szabadon engedik őket.

Az indiai állatkínzás-megelőzési törvény tiltja bármely állat, beleértve a kóbor kutyákat is, megölését vagy megcsonkítását, valamint bármilyen más állatkínzást. A törvény kritikusai szerint a törvény nem elég szigorú ahhoz, hogy megakadályozza az országban előforduló számos állatkínzási esetet.

„A kutyák megölése folytatódik, annak ellenére, hogy petíciót nyújtottunk be a hatóságoknak, többek között A Revanth Reddy miniszterelnöknek” – mondta Mudavath asszony.

Elmondta, hogy a holttesteket boncolásra küldték, miután a civil szervezet beavatkozott. A panaszában azt írta, hogy a tetemeket először a falu határán kívül ásott gödörben találták meg.

Több száz kutya tetemét találták meg Hanamkonda, Kamareddy és Jagtial körzetek falvaiban is. Néhány kutya eltűnt Hyderabad közelében, Yacharam faluban is.

Telangana állam minisztere, Danasari Anasuya Seethakka korábban a The Hindu újságnak nyilatkozta, hogy a gyilkolás „illegális” és „embertelen”, és figyelmeztette, hogy a felelősök szigorú büntetéssel számolhatnak.

Elmondta, hogy a kóbor kutyák populációszabályozás ürügyén történő megölése semmilyen körülmények között nem igazolható.

Hozzátette, hogy a kormány utasította az összes falusi tanácsot, hogy gondoskodjanak arról, hogy ilyen esetek ne ismétlődjenek meg.

A kutyák tömeges megölése országszerte felháborodást váltott ki, miközben szélesebb körű vita folyik az indiai kóbor állatok jövőjéről.

Az ország legfelsőbb bírósága jelenleg petíciókat tárgyal arról, hogyan kezeljék a közösségi kutyák jelenlétét a városok utcáin, beleértve a fővárost, Delhit is.

Áprilisban a szövetségi kormány közölte, hogy januárban országszerte közel 430 000 kutyaharapásos esetet jelentettek, szemben a 2024-es év egészében regisztrált 3,7 millió esettel. Indiában 52,5 millió kóbor kutya él, derül ki a Mars Petcare hajléktalan háziállatokról készített felméréséből, és nyolc millió kutya él menhelyeken. A média jelentései szerint csak Delhiben egymillió kóbor kutya él - írja az Independent.