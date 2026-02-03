Növekszik a katolikus ördögűzések iránti igény

A Straight Arrow News híradása szerint növekednek az ördögűzések iránti igények, és a szertartást végző papok iránti igény nagyobb, mint valaha.

Stephen Rossetti washingtoni pap és okleveles pszichológus a The Baltimore Sun-nak elmondta, hogy egyre több embernek van szüksége ördögűzésre. Az országban szolgáló 150 ördögűzőt elárasztják a kérések, közülük sokan kétségbeesetten könyörögnek segítségért. Jelenleg nem tudják kielégíteni a hozzájuk fordulókat – és a helyzet egyre romlik, számol be a zarandok.hu.

Az ördögűzés egy imádkozáson alapuló találkozás, amelynek során egy képzett pap a Szentlélek segítségét kéri az egyéneket gyötrő démoni lények kiűzéséhez. Ugyanakkor a szűrések azt mutatják, hogy a megszállottságot állító emberek több mint 99%-a mentális betegségben szenved, és a valódi démoni jelenlét jelei csak az esetek kis hányadában tapasztalhatók.

Grant Kaplan, a St. Louis Egyetem teológiai professzora rámutatott arra, hogy a katolikus egyház igen óvatosan közelít az ördögűzés kérdéséhez. Leó pápa 2025 szeptemberében írásbeli üzenetben fejezte ki a Rómában ülésező ördögűzőknek, hogy kényes szolgálatukra nagy szükség van.

„Az egyház nem engedi, hogy akárki ördögűzést végezzen” – mondta Kaplan. „Ehhez speciális képzés és az egész folyamat megértése szükséges. Veszélyes terület, ezért óvatosan járnak el, hogy elkerüljék a visszaéléseket és a félreértéseket.”

„Van egy olyan irányzat, amely a bibliai ördögűzéseket modern mentális vagy fizikai egészségügyi problémákként értelmezi újra” – mondta. – „De a katolikus tanítás fenntartja, hogy az olyan természetfeletti jelenségek, mint például a démoni megszállottság, nem mindig redukálhatók biokémiai magyarázatokra.”