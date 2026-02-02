Csökkentik a gyulladást és szabályozzák az étvágyat

A Nutrition folyóiratban publikált tudósok megállapították , hogy a chia magból készült termékek segíthetnek szabályozni az étvágyat és csökkenteni a gyulladásokat. A tanulmány két terméket vizsgált: a chia olajat és a chia lisztet.

A kísérletet magas kalóriatartalmú étrenden tartott laboratóriumi patkányokon végezték. Az állatok chia olajat vagy lisztet is kaptak. A megfigyelések azt mutatták, hogy ezek a táplálékkiegészítők fokozták az éhségcsillapítással kapcsolatos idegi jelátviteli útvonalakat. Ugyanakkor antioxidáns védekező mechanizmusok aktiválódtak az agyban.

A szerzők a kulcsfontosságú gyulladásos markerek aktivitásának csökkenését is megfigyelték. Ez a hatás mindkét chia termék esetében megfigyelhető volt, ami hasonló hatásokra utal a kísérletben.

A kutatók szerint a chiamagban található fenolos vegyületek, valamint az omega-3 zsírsavak kulcsszerepet játszanak a megfigyelt hatásokban, írta a Sience Direct. Az elemzések kimutatták, hogy ezek közül az anyagok közül néhány kölcsönhatásba lép az étvágyszabályozásban részt vevő receptorokkal.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a tanulmányt állatokon végezték, és az eredmények nem alkalmazhatók közvetlenül emberekre. A tanulmány mindazonáltal rámutat a chia magtermékek lehetséges előnyeire egy kiegyensúlyozatlan és kalóriadús étrend összefüggésében.