Káprázatos estélyi ruhák és szemet gyönyörködtető csillogás

Dua Lipa, a „Future Nostalgia” című albummal a legjobb pop-vokális album kategóriában díjazott művész a 63. Grammy-díjátadó gálán, amelyre 2021. március 14-én került sor a Los Angeles-i Kongresszusi Központban, Kalifornia államban

Hamarosan itt a Grammy-gála 2026-os eseménye. Minden évben egyre szebb, különlegesebb és egyedibb ruhákban jelennek meg a hírességek. Amíg az idei vörös szőnyeges pillanatokra várunk, összegyűjtöttük az eddigi évek legstílusosabb hírességeit és ruháit.

A Grammy-gála az év legfontosabb zeneipari rendezvénye. Ilyenkor nemcsak a zene, de a divat is különleges reflektorfénybe kerül. Az Oscar és a Golden Globe vörös szőnyegétől eltérően a Grammy nem egy szigorú, fekete kis estélyis esemény. Egyes sztárok laza outfitekben, míg mások bevállalós estélyi ruhákban vonulnak fel. Ez lehetőséget ad nekik a divaton keresztül is kiteljesedni. A következőkben összegyűjtöttük az elmúlt 26 év legszebb tervezéseit, és legdivatosabb hírességeit!

Charli XCX 2025

Charli XCX egy csodaszép szürke Jean Paul Gaultier ruhában jelent meg a vörös szőnyegen, amihez egy fekete térdig érő csizmát viselt. A fodros ruhához szűk fűzőt terveztek, ami érzéki homokóra alakot kölcsönzött az énekesnőnek.

Sabrina Carpenter 2025

A ruhát JW Anderson tervezte, és egy modern kori Hamupipőkét idézett meg. A tervezés utalt Shirley MacLaine 1964-es filmjében, a What a Way to Go-ban viselt, hátul nyitott ruhára, így ez egy igazi divatpillanat volt. Sabrina haját Marilyn Monroe stílusban készítették el.

Harry Styles 2023

Harry Styles 2023-as Grammy fellépése és vörös szőnyeges megjelenése is felrobbantotta az internetet. Egy színes gyémántokkal kirakott Egonlab x Swarovski kollaborációs kezes lábast viselt. Izgalmas, egyedi és nagyon kreatív outfit volt.

Lenny Kravitz 2022

Ha már férfiak a Grammy vörös szőnyegen, muszáj megemlítenünk Lenny Kravitzet is. Az énekes egy igazi rock and roll szettet választott, és tudta is viselni a bevállalós darabokat. Külön érdekesség, hogy lánya, Zoe Kravitz most Harry Styles párja, így úgy tűnik a két divatikon férfi most már egy társaság tagja is.

Lenny Kravitz részt vett a 64. éves GRAMMY-díjátadón az MGM Grand Garden Arenában 2022. április 3-án Las Vegasban Fotó: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dua Lipa 2021

Dua Lipa 2021-ben egy tündérmesébe illő Versace ruhát viselt. A tervezői darab különlegességét a ruha elejét díszítő, kövekkel kirakott pillangó adta. Mindezt szintén Versace cipővel és Bulgari ékszerekkel egészítettek ki.

Billie Eilish 2020

Bár ez nem mindenki stílusa, de be kell vallanunk, ikonikus ez a szett. Billie Eilish tetőtől talpig Gucciban volt, beleértve a cipőjét, a kesztyűit és még az arcmaszkját is. Ebben az évben 6 Grammy-díjat nyert.

Ariana Grande 2020

Ariana Grande egyik legnépszerűbb vörös szőnyeges megjelenése ez a szürke tüllruha. Az estélyt Giambattista Valli tervezte. A hatalmas, puffos ruhát szaténkesztyűkkel egészítették ki.

Ariana Grande egyedi Giambattista Valli ruhában és Christian Louboutin cipőben érkezett a 62. éves GRAMMY-díjátadóra, amelyet 2020. január 26-án tartottak a Staples Centerben, Los Angelesben Fotó: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Cardi B 2019

Cardi B a botrányos és extravagáns vörös szőnyeges megjelenéseiről híres. Ezúttal azonban jól sült el a különleges ötlete. Egy ikonikus Mugler ruhát választott, amely a divattörténelem könyveinek lapjairól szökött le.

Britney Spears 2000

A fehér testhezálló ruha és a hozzá illő szőrmés boleró örökre ikonikus marad. Britney csodásan festett a 2000-es Grammy-gálán, bár a legjobb előadónak járó díjat elvesztette – adta hírül a Life.