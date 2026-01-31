Montázs
Káprázatos estélyi ruhák és szemet gyönyörködtető csillogás
A Grammy-gála történelmének eddigi legszebb ruhái
Hamarosan itt a Grammy-gála 2026-os eseménye. Minden évben egyre szebb, különlegesebb és egyedibb ruhákban jelennek meg a hírességek. Amíg az idei vörös szőnyeges pillanatokra várunk, összegyűjtöttük az eddigi évek legstílusosabb hírességeit és ruháit.
A Grammy-gála az év legfontosabb zeneipari rendezvénye. Ilyenkor nemcsak a zene, de a divat is különleges reflektorfénybe kerül. Az Oscar és a Golden Globe vörös szőnyegétől eltérően a Grammy nem egy szigorú, fekete kis estélyis esemény. Egyes sztárok laza outfitekben, míg mások bevállalós estélyi ruhákban vonulnak fel. Ez lehetőséget ad nekik a divaton keresztül is kiteljesedni. A következőkben összegyűjtöttük az elmúlt 26 év legszebb tervezéseit, és legdivatosabb hírességeit!
Charli XCX 2025
Charli XCX egy csodaszép szürke Jean Paul Gaultier ruhában jelent meg a vörös szőnyegen, amihez egy fekete térdig érő csizmát viselt. A fodros ruhához szűk fűzőt terveztek, ami érzéki homokóra alakot kölcsönzött az énekesnőnek.
Sabrina Carpenter 2025
A ruhát JW Anderson tervezte, és egy modern kori Hamupipőkét idézett meg. A tervezés utalt Shirley MacLaine 1964-es filmjében, a What a Way to Go-ban viselt, hátul nyitott ruhára, így ez egy igazi divatpillanat volt. Sabrina haját Marilyn Monroe stílusban készítették el.
Harry Styles 2023
Harry Styles 2023-as Grammy fellépése és vörös szőnyeges megjelenése is felrobbantotta az internetet. Egy színes gyémántokkal kirakott Egonlab x Swarovski kollaborációs kezes lábast viselt. Izgalmas, egyedi és nagyon kreatív outfit volt.
Lenny Kravitz 2022
Ha már férfiak a Grammy vörös szőnyegen, muszáj megemlítenünk Lenny Kravitzet is. Az énekes egy igazi rock and roll szettet választott, és tudta is viselni a bevállalós darabokat. Külön érdekesség, hogy lánya, Zoe Kravitz most Harry Styles párja, így úgy tűnik a két divatikon férfi most már egy társaság tagja is.
Dua Lipa 2021
Dua Lipa 2021-ben egy tündérmesébe illő Versace ruhát viselt. A tervezői darab különlegességét a ruha elejét díszítő, kövekkel kirakott pillangó adta. Mindezt szintén Versace cipővel és Bulgari ékszerekkel egészítettek ki.
Billie Eilish 2020
Bár ez nem mindenki stílusa, de be kell vallanunk, ikonikus ez a szett. Billie Eilish tetőtől talpig Gucciban volt, beleértve a cipőjét, a kesztyűit és még az arcmaszkját is. Ebben az évben 6 Grammy-díjat nyert.
Ariana Grande 2020
Ariana Grande egyik legnépszerűbb vörös szőnyeges megjelenése ez a szürke tüllruha. Az estélyt Giambattista Valli tervezte. A hatalmas, puffos ruhát szaténkesztyűkkel egészítették ki.
Cardi B 2019
Cardi B a botrányos és extravagáns vörös szőnyeges megjelenéseiről híres. Ezúttal azonban jól sült el a különleges ötlete. Egy ikonikus Mugler ruhát választott, amely a divattörténelem könyveinek lapjairól szökött le.
Britney Spears 2000
A fehér testhezálló ruha és a hozzá illő szőrmés boleró örökre ikonikus marad. Britney csodásan festett a 2000-es Grammy-gálán, bár a legjobb előadónak járó díjat elvesztette – adta hírül a Life.