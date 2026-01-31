Montázs
Draco Malfoy tarol Kínában
A kínaiak a színész képeit egyfajta talizmánként használják
A kínai naptár szerint február 17-én lesz a Vörös Tűzló éve. Ezért Kína lakói elkezdték Draco Malfoy képeit egyfajta talizmánként használni. Így kívánnak egymásnak sok szerencsét a következő évben.
A kínaiak plakátokat és üdvözlőlapokat nyomtatnak, amelyek Tom Felton színészt ábrázolják, aki ezt a szerepet játszotta a filmekben. Kirakatokba helyezik őket, házuk bejárati ajtajára, sőt még a lakásuk falára is kiteszik.
Korábban kiderült, hogy Felton ismét Draco Malfoy szerepét játssza, de ezúttal a színházi produkcióban. Szerepelt a Broadway-n Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabban. A színész első megjelenése a színpadon hatalmas ovációt váltott ki a közönség körében. Hosszú percekig tapsoltak, úgy éljenezték a színészt. A taps olyan hangos volt, hogy a színész nem tudta elkezdeni a szövegét – derül ki a News.ru cikkéből.