Draco Malfoy tarol Kínában

A Harry Potterről szóló, Draco Malfoy című könyvsorozat karaktere a kínai újév ünneplésének egyik szimbólumává vált. Az Instagram egyik felhasználója szerint, az ok a nevének kínaira történő fordításának sajátossága. A felvételhez használt hieroglifák azt jelentik, hogy „ló” és „sok szerencsét”.

A kínai naptár szerint február 17-én lesz a Vörös Tűzló éve. Ezért Kína lakói elkezdték Draco Malfoy képeit egyfajta talizmánként használni. Így kívánnak egymásnak sok szerencsét a következő évben.

A kínaiak plakátokat és üdvözlőlapokat nyomtatnak, amelyek Tom Felton színészt ábrázolják, aki ezt a szerepet játszotta a filmekben. Kirakatokba helyezik őket, házuk bejárati ajtajára, sőt még a lakásuk falára is kiteszik.

Korábban kiderült, hogy Felton ismét Draco Malfoy szerepét játssza, de ezúttal a színházi produkcióban. Szerepelt a Broadway-n Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabban. A színész első megjelenése a színpadon hatalmas ovációt váltott ki a közönség körében. Hosszú percekig tapsoltak, úgy éljenezték a színészt. A taps olyan hangos volt, hogy a színész nem tudta elkezdeni a szövegét – derül ki a News.ru cikkéből.