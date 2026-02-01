Miért árulják gyakran a narancsot piros hálóban?

Karl R. Gegenfurtner pszichológus, a németországi Giesseni Egyetem munkatársa nemrégiben végzett tanulmánya egy érdekes trükköt tár fel, amelyet a gyümölcstermesztők használnak a vásárlók vonzására. Észrevette már, hogy a narancsot gyakran piros hálóba csomagolják?

Ez nem véletlen. A piros szín egy telítettebb narancssárga árnyalat illúzióját kelti, elfedve az éretlen gyümölcsökben esetlegesen jelen lévő zöldes jegyeket.

Gegenfurtner elmondta: „Minden szombaton veszek gyümölcslevet a kedvenc gyümölcsárusomtól. Nemrég elfogyott az érett narancsa, ezért úgy döntöttem, beugrom a szupermarketbe. Miután vettem pár narancsot egy hálóban, megdöbbentem: nagyszerűen néztek ki a hálóban, de szörnyű zöldes árnyalatuk lett!”

A kutatások azt mutatják, hogy a színasszimiláció befolyásolja az érzékelést, a zöldes árnyalatot vonzó színné alakítva. A gyümölcsárusok már régóta megértették ezt, és most speciális csomagolást használnak.

Amikor egy piros rácsot helyezünk el egy narancssárga színen, az agyunk a szomszédos színeket kombinálja az érzékelés egyszerűsítése érdekében. Hogy ez a trükk valóban növeli-e az eladásokat, egyelőre nem tudni, de a kutatók meg akarják vizsgálni ezt a kérdést.