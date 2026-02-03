Egy műhold festői köröket fényképezett le egy ősi arab tó helyén

Egy lenyűgöző műholdfelvétel, amelyet nemrégiben űrhajósok készítettek, ábrázolja az ősi oázisvárost, Jubbát és a környező mezőgazdasági területeket. Ezek kiemelkednek a zord Nafud-sivatagból a Jabal Umm Sinman-hegy lábánál, amelynek sziluettje egy kétpúpú tevére hasonlít.

A ma körülbelül 5000 lakosú város egy kiszáradt ősi tó medrében fekszik. Évezredek óta a bőséges talajvízkészleteknek köszönhetően maradt fenn, amelyek ma egy forgó öntözőrendszerrel a mezőgazdaságot is támogatják.

Juba egyedülálló elhelyezkedése egy ősi tó belsejében, valamint a hegy által létrehozott szélárnyék megvédte a települést a homokviharoktól és hozzájárult megőrzéséhez. Eközben a régió számos más vízfelülete körülbelül 5000 évvel ezelőtt kiszáradt.

A víz hosszú távú jelenléte tette ezt a helyszínt fontos hellyé az őskori emberek számára. Ezt bizonyítja egy ősi ösvény és a hegyoldalakon található kiterjedt sziklarajz-galéria, amely körülbelül 5500 feliratot és 2000 állatábrázolást tartalmaz. Ezek legalább 10 000 évesek, és az UNESCO Világörökség részei, írta meg a Gismeteo.

A közelség más neves régészeti lelőhelyekhez, mint például az Al Naslaa titokzatosan meghasadt sziklájához és a világ legrégebbi „sárkányaihoz” – megalitikus vadászépítményeihez – is aláhúzza Szaúd-Arábia e régiójának státuszát, mint az emberi civilizáció egyik bölcsője. Itt a múlt nyomai – az őskori művészektől a modern földművesekig – egységes kulturális tájat alkotnak.