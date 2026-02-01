2026. február 1., vasárnap

Tönkreteheti a hűtőszekrényt egy forró serpenyő?

Egy szakértő válaszol

 2026. február 1. vasárnap. 16:55
A forró edények és egyéb melegített edények hűtőszekrénybe helyezése a berendezés meghibásodását okozhatja, és ronthatja az ott tárolt élelmiszerek minőségét – mondta P. Plyasheshnik szakértő a Gazetának.

A szakember elmagyarázta, hogy a nagy mennyiségű hőbevitel arra kényszeríti a hűtőszekrényt, hogy keményebben dolgozzon. A készüléknek intenzívebben kell leadnia a hőt, ami növeli a kompresszor kopását és az energiafogyasztást. Továbbá a hirtelen hőmérséklet-változások negatívan befolyásolhatják a hűtőszekrény belső alkatrészeit, beleértve a műanyag és üveg részeket is.

Egy másik probléma az élelmiszerek tárolásának nem megfelelő hőmérséklet-szabályozásával kapcsolatos. Amikor forró ételeket helyezünk a hűtőszekrénybe, a hőmérséklet nem helyben, hanem az egész hűtőszekrényben emelkedik. Ez kedvező feltételeket teremt a mikroorganizmusok, köztük az egészségre potenciálisan veszélyes mikroorganizmusok gyors elszaporodásához – jegyezte meg a szakértő.

Az ilyen következmények elkerülése érdekében a szakember azt javasolja, hogy ne siessük a főtt ételek hűtőszekrénybe helyezését. Azt tanácsolja, hogy tárolás előtt hagyjuk az ételt szobahőmérsékletűre hűlni.

