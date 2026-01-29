Montázs
Hogyan érzik a cápák a vér szagát a víz alatt?
Segítenek a cápáknak zsíros zsákmányt találni
A cápák képesek sztereóban érzékelni a szagokat, ami segít nekik meghatározni a szag forrását, írta az IFL Sience. A kutatások azt mutatják, hogy egyes fajok, például a nagy fehér cápa és a tigriscápa, rendelkeznek a legnagyobb szaglókészülékkel, ami a szagok iránti magas érzékenységre utal.
A valóság az, hogy hatalmas távolságokból is képesek szagokat érzékelni, ezért nevezik őket „úszó orrnak”.
Ezek az egyedülálló képességek segítenek a cápáknak zsíros zsákmányt találni, de az emberek iránt nem mutatnak érdeklődést, így ritkán találkoznak velünk.