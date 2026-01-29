2026. január 29., csütörtök

Előd

Hogyan érzik a cápák a vér szagát a víz alatt?

Segítenek a cápáknak zsíros zsákmányt találni

MH
 2026. január 29. csütörtök. 14:41
A tudósok felfedezték a cápák figyelemre méltó képességét a szagok érzékelésére az óceánban. Ezek a ragadozók egyedi szaglórendszerükkel jelentős távolságból is képesek érzékelni zsákmányuk illatát. Orrüregeik nem a légzésre, hanem a tengervíz szűrésére szolgálnak, ahol érzékszervi sejtek találhatók, amelyek jeleket küldenek az agyba.

Hogyan érzik a cápák a vér szagát a víz alatt?
A cápáknak kifinomult a szaglásuk van
Fotó: AFP/Image Source/Ken Kiefer 2

A cápák képesek sztereóban érzékelni a szagokat, ami segít nekik meghatározni a szag forrását, írta az IFL Sience. A kutatások azt mutatják, hogy egyes fajok, például a nagy fehér cápa és a tigriscápa, rendelkeznek a legnagyobb szaglókészülékkel, ami a szagok iránti magas érzékenységre utal.

A valóság az, hogy hatalmas távolságokból is képesek szagokat érzékelni, ezért nevezik őket „úszó orrnak”.

Ezek az egyedülálló képességek segítenek a cápáknak zsíros zsákmányt találni, de az emberek iránt nem mutatnak érdeklődést, így ritkán találkoznak velünk.

