A horkolás egészségügyi kockázatot jelenthet a kutyák számára?

V. Golubev kutyaszakértő a kutyák horkolásának okairól beszélt Moslentával. A szakértő kijelentette , hogy a horkolás nemcsak az alvást zavarja, hanem bizonyos helyzetekben betegség jele is lehet. Ilyenek például az orrpolip, a túlsúly, a rossz harapás és így tovább.

Természetesen a horkolás nem mindig jelez betegséget. Néha a kényelmetlen testtartás, az idegfeszültség vagy a fajtajellemzők okozzák.

A szakember biztosította, hogy a túlsúlyos kutyák gyakran horkolnak. Moroghatnak is. Ezt a tünetet gyakran allergia, légúti fertőzések, férgek és egyéb állapotok okozzák. Néha ez egy fajtaspecifikus probléma. A lapos arcú kutyák is gyakran horkolnak. Ettől függetlenül a szakértő arra kérte az embereket, hogy ne hagyják figyelmen kívül ezt a tünetet háziállataikon.

Ahogy Golubev megjegyezte, ha a horkolás mellett a kutya fogyni kezd, letargikusan és nyugtalanul viselkedik, vagy váladékozik a szeme és az orra, akkor állatorvoshoz kell fordulni.