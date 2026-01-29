Montázs
A globális felmelegedés új állathibridek megjelenéséhez vezet
Érdekes következmények
Például Amerikában már felfedeztek egy természetes keresztezést a jegesmedvék és a barna medvék között. Az így létrejött teremtményt brolarnak vagy pizzlynek nevezik, írta a Gismeteo. Ennek az állatnak túlnyomórészt fehér, barna árnyalatú szőrzete, valamint jellegzetes alakú orra van.
Egy beluga és egy narvál keresztezése, amelyet a tudományos közösségben már „narlugának” neveznek, valószínűleg megjelenik a Jeges-tengerben.
Az arktiszi övezetben élő egyes delfin- és fókafajok, ahol a jég nagymértékű olvadása miatt egyre gyakoribbak az állatok közötti kapcsolatok, szintén képesek hibridek létrehozására.