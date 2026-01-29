2026. január 29., csütörtök

A globális felmelegedés új állathibridek megjelenéséhez vezet

Érdekes következmények

 2026. január 29. csütörtök. 15:05
A kutatók szerint a klímaváltozás jelentősen megváltoztatja az állatvilág sokféleségét. A hőmérséklet emelkedésével egyes állatok új helyekre vándorolnak táplálék keresése céljából, ahol párosodnak lakóikkal. Ez hibrid lények kialakulásához vezet, amelyek egy napon teljesen kiszoríthatják az eredeti fajt a génállományból.

A globális felmelegedés új állathibridek megjelenéséhez vezet
A jegesmedvék is alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA-Zentralbild/Kira Hofmann

Például Amerikában már felfedeztek egy természetes keresztezést a jegesmedvék és a barna medvék között. Az így létrejött teremtményt brolarnak vagy pizzlynek nevezik, írta a Gismeteo. Ennek az állatnak túlnyomórészt fehér, barna árnyalatú szőrzete, valamint jellegzetes alakú orra van.

Egy beluga és egy narvál keresztezése, amelyet a tudományos közösségben már „narlugának” neveznek, valószínűleg megjelenik a Jeges-tengerben.

Az arktiszi övezetben élő egyes delfin- és fókafajok, ahol a jég nagymértékű olvadása miatt egyre gyakoribbak az állatok közötti kapcsolatok, szintén képesek hibridek létrehozására.

