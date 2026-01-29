Tényleg vannak „robbanó fák” az Egyesült Államokban?

Az online pletykákkal teli oldalakon „robbanó fákról” szóló hírekkel bombáznak az Egyesült Államok egyes részein. Nyugodjon meg, a növényzet önrobbanásának kockázata túl van fújva. A pletykák azonban egy valós jelenségen alapulnak, amelyet lehet, hogy tényleg hallani és látni lehet ebben a hideg évszakban.

Az elmúlt néhány napban több tucat amerikai állam adott ki súlyos időjárási figyelmeztetéseket, mivel egy sor időjárási rendszer több méteres hót hozott a Nagy-tavakra és az északkeleti régióra, széles körű jegesedést az Atlanti-óceán középső részétől a délkeleti régióig, valamint rekordhideget a déli síkságokon.

Az áramkimaradások és az utazási káosz mellett egyes előrejelzők egy szokatlanabb veszélyre is rámutattak, amely az erdőkben leselkedik.

Amikor a hőmérséklet gyorsan csökken, a fák belsejében lévő víz és nedv gyorsan megfagyhat. Mivel a víz jéggé válva tágul, a fa belsejében nő a nyomás. Megfelelő körülmények között ez a kéreg repedéséhez vezethet, ami olyan dörrenő hangot ad, mint egy puskalövés, ezért kapta a „robbanó fák” vagy „fagyrepedés” becenevet.

Ez a jelenség néha a faágak hirtelen leesését és egész fatörzsek összeomlását okozza, ami veszélyes, de nem mindig olyan heves, mint a neve sugallja. A fák nem robbannak fel, hanem általában függőleges repedések jelennek meg a fatörzsön, különösen a vékonyabb kérgű fafajoknál.

Ami a vírusként terjedő videókat illeti, néhány, „robbanó fákról” szóló videó AI-generált, vagy egyáltalán nem fagyrepedéseket ábrázol.

Egy vírusként terjedő bejegyzés a közösségi médiában azt állította, hogy a múlt hétvégén robbanó fákra vonatkozó előrejelzések voltak a Középnyugaton és az Északi-síkságon. Bizonyos állami hatóságok azonban kijelentették, hogy a szó szerinti robbanások kockázata gyakorlatilag nulla.

„Lehet, hogy láttál egy bejegyzést, amely arról szólt, hogy a hőmérséklet zuhanása miatt robbanhatnak a fák Minnesotában. Szerencsére nem kell elkerülni az erdőket, hogy elkerüld ezt a kockázatot” – írta a Minnesota Természeti Erőforrások Minisztériuma a Facebookon.

„Erdészeti szakértőink elmagyarázták, hogy a helyi fák alkalmazkodtak a minnesotai időjáráshoz, beleértve a fagypont alatti hőmérsékletet is. Amit hallani lehet, az a „fagyrepedések” durranása vagy pukkanása, amelyek a faanyagban keletkező függőleges repedések, amelyeket a hőmérséklet hirtelen csökkenése okoz, amikor a floémban és a xilémben lévő víz és nedv megfagy és tágul. A vékony kérgű fák, mint a juhar és a nyír, érzékenyebbek lehetnek, de a kár ritkán végzetes a fa számára” – tették hozzá.

De ne legyünk önelégültek. Míg a növényzet robbanása ritkán jelent veszélyt az emberekre, a szélsőséges hideg, amely ezeket a pletykákat táplálja, valódi, közvetlen veszélyt jelenthet. Január 26-án, 16:30 UTC-kor legalább 17 ember halt meg az Egyesült Államokban a jelentések szerint a legutóbbi szélsőséges téli időjárás miatt, és ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni.

Ha véletlenül hallja, hogy az erdő „robban” ezen a héten, vegye azt a természet riasztó jelének, hogy maradjon bent, melegen és biztonságban - írja az IFLScience.