Putyin menekülési útvonala?

Alig van olyan ország, amely annyi ismeretlen oldalt és titkot rejt, mint Oroszország. Most a középpontban: a titkos moszkvai metró, a „Metro 2” mítosza.

Oroszország fővárosában a metró, egy összesen 12 vonalból álló hálózat közlekedik, hasonlóan a német metrókhoz. Azonban kitartóan él a pletyka, hogy Moszkva alatt létezik egy második, titkos hálózat is, összesen négy vonallal, amelyet csak vészhelyzetben használnak. Például hogy láthatatlanul szállítsanak katonai felszerelést, titkos dokumentumokat és bizalmas anyagokat, vagy hogy Kreml-főnök Vlagyimir Putyin és legközelebbi bizalmasai vészhelyzetben elhagyhassák a várost, ha háború tör ki.

Az úgynevezett Digger , vagyis azok az emberek, akiknek hobbija, hogy Moszkva alatt a sínek után kutatnak, életben tartják a mítoszt. De mi az igazság ezekben a történetekben, és mi a teljes képtelenség? Megvizsgáltuk a kérdést.

Putyin titkos „Metro 2”: egy mítosz a 90-es évekből

Már az 1930-as években Sztálin – legalábbis a orosz író, Vlagyimir Gonik elbeszélése szerint – megrendelte a második metróvonal építését. Az építkezés azonban csak az 1980-as években fejeződött be, és azóta lehet azt felfedezni . Hosszú ideig ez csak egy egyszerű metró-mítosz volt.

De 1992-ben a „város a város alatt” körüli spekulációk igazán felizzottak. Gonik kiadta az „Unterwelt” (Alvilág) című regényét, amelyben a legapróbb részletekig leírja a Moszkva alatti katakombahálózatot. Állítása szerint húsz évvel korábban lakásában felfedezett egy titkos ajtót, amely egy hatalmas alagútrendszerbe vezetett – Gonik szerint ez a felfedezés és a kutatásai is bekerültek a regényébe. Aki Moszkvába látogat, hamar rájön: lehet, hogy valóban van valami ebben.

Tény, hogy az 1950-es évektől kezdve építőbrigádok áskáltak a moszkvai föld alatt. Ez azonban nem egy titkos metróhálózatot jelentett, hanem egy atomóvóhely-hálózatot, amely háború esetén Moszkva lakosságának menedéket nyújtott volna. A földalatti rendszer, amelyben iskolák, kórházak és lakóterületek is helyet kaptak, ma már szabadon látogatható: a katakombák egy részét múzeummá alakították át. A tunnelrendszer teljes kiterjedése azonban nem ismert, a hatóságok erről hallgatnak. Lehet, hogy a négy titkos metróvonal, amelyekről a Digger folyamatosan beszámol, is ehhez tartozik?

A négy titkos metróvonal közül három szerepel a Pentagon jelentésében

Legalább három közülük még az amerikai védelmi minisztérium 1991-es jelentésében is említésre kerül. Az 1-es vonal, amelyet a Digger körökben D-6-nak neveznek, már 1967-ben üzembe helyezték, és a Kreml alól a Lenin-könyvtár alatt Ramenkiig vezet. Ott valóban található egy hivatalosan nyilvántartott bunkerváros, amely 20 000 embernek nyújt helyet.

A második vonal a Kremlből indul, összesen 60 kilométert halad dél felé a Bor kormányzati nyugdíjasotthonig, majd tovább a légvédelem parancsnokságáig. A harmadik vonal szintén a Kremlnél indul, majd a Lubjanka alatt északnyugat felé halad egy parancsnoki bunkerig. A negyedik vonal létezéséről nincs bizonyosság.

A hatóságok és a Digger azonban a mai napig nem tudtak egyértelmű bizonyítékokat, például fényképeket vagy videókat bemutatni, amelyek egy titkos metróvonal létezését igazolnák. Az interneten található anyagok többsége egyértelműen más helyszínekhez köthető. Vagy más városok katakombáihoz, vagy a hivatalosan nyilvántartott moszkvai metró- és óvóalagutakhoz.

A földalatti hálózat azonban annyira kiterjedt, hogy a kutatók még sokáig folytatni fogják a felfedező utakat, és így életben tartják a „Metro 2” mítoszát - írja a focus.de.