Két betű, amely megváltoztatta a világot

Csak két betűből áll, valószínűleg a világ legismertebb szava, és technikailag nem tudjuk pontosan, honnan származik. Az OK.

Torontótól Timbuktúig, Buenos Airestől Bangkokig, valamint a texasi Paris-tól a franciaországi Paris-ig szinte mindenki megérti ezt a szót. Rövid – hagyományosan csak két betűből áll – és számtalan jelentése van. Ó, és senki sem tudja teljesen biztosan, hogyan jött létre.

Mi a helyzet az OK-val?

Az OK egy remek szó. Elnökök és szegények, tudósok és értékesítők egyaránt használják; gyakorlatilag minden lehetséges módon, alapvetően univerzális szó.

Tagadhatatlanul furcsa is. „Ez egy szó, amely úgy néz ki és úgy hangzik, mint egy rövidítés” – mutatott rá Allan Metcalfe, megjelent OK: The Improbable Story of America's Greatest Word (OK: Amerika legnagyobb szavának valószínűtlen története) című könyv szerzője, a BBC 2011-es cikkében.

„Általában egy ilyen furcsa, másoktól annyira eltérő szó eleve nem lenne megengedett egy nyelvben” – magyarázta Metcalfe. „Általános szabály, hogy egy nyelv csak akkor engedélyezi az új szavakat, ha azok hasonlítanak a már ismert szavakra.”

Mindez egy nyilvánvaló kérdést vet fel: honnan a fenéből jött az OK? És hogyan lett ilyen sikeres?

Az OK eredetének története

Figyelembe véve, hogy mennyire gyakran használják, az OK egy nagyon rejtélyes szó. A szótárban szereplő szinte minden más szóval ellentétben az OK-nak nagyon sokáig nem volt egyértelmű eredete. „Az etimológusok számára az OK eredetének megállapítása egyfajta megszállottsággá vált, hasonlóan a matematikusok hosszú kutatásához Fermat utolsó tételének bizonyítására” – írta The Economist.

„Az amerikaiak feltételezték, hogy az OK biztosan amerikai eredetű, már csak azért is, mert olyan sikeres volt” – magyarázza a lap. „A németek szerint az Oberst Kommandant [félelmetes] hangzású rang kezdőbetűi voltak. A franciák azt állították, hogy Aux Cayes-ból származik, egy Haiti-n alapított városból, ahol kiváló rumot állítottak elő. Egy brit tudós szerint az OK használata Nagy-Britanniában megelőzte az amerikai hatást, és valószínűleg az elizabethi angolból származik.”

Mi más? Nos, voltak, akik azt mondták, hogy skót eredetű, és összekapcsolták az och aye kifejezéssel; mások azt gondolták, hogy görög eredetű, és arra hivatkoztak, hogy a tanárok a Ὅλα Καλά – „minden rendben” – kifejezést használták, amikor kielégítő munkát értékelték. Talán finn eredetű, és az „oikea” (helyes) szó eltorzítása; talán egészen a latinig nyúlik vissza, az „Omnis Correcta” (minden helyes) kifejezés kezdőbetűiből, bár ironikus módon helytelenül írva.

Más elméletek a szót konkrét iparágakhoz kötötték. Talán az „outer keel” (külső gerinc) kezdőbetűiből származik, amelyet a hajók faanyagaira égettek, hogy azok építésre készek legyenek. Nem, valószínűleg a korai távíró-kezelők találták ki – az „open key” (nyitott billentyű) rövidítése, ami „küldésre kész” jelent. Ó, nem: német nyomdászok és kiadók voltak, akik az elfogadott kéziratokat az „Ohne Korrektur” – „javítás nélkül” – kifejezéssel jelölték meg. Talán a londoni csillagászok voltak, akik az órákat és műszereket a Királyi Obszervatórium kezdőbetűivel hitelesítették? Vagy az amerikai polgárháború katonái voltak, akik lemásolták a standard Orrin Kendall kekszadagokon látható betűket?

Lehet, hogy az eredete pontosan azért merült feledésbe, mert honnan származott. Hasonló hangzású igenlő kifejezéseket mutattak ki olyan nyelvekben, mint a wolof, a mandinka és a djabo – amelyeket a Nyugat-Afrikából az Egyesült Államokba hozott rabszolgák beszéltek –, amelyekben a „waaw-kay”, „o ke” és „O’-ke” kifejezések egyértelműen „igen” vagy „pontosan” jelentést adnak.

Vagy talán eredetileg a choctaw „okeh” kifejezés volt – „így van” –, amelyet vagy az amerikai őslakosokkal kereskedő határvidéki telepesek, vagy Andrew Jackson hozott be az angol nyelvbe, amikor tábornokként a Mississippi mentén szolgált. Ezt a magyarázatot különösen kedvelte Woodrow Wilson elnök, aki a hivatalos dokumentumokat „Okeh – W.W.” aláírással hagyta jóvá.

Mindezeknek az elméleteknek – és őszintén szólva még sok másnak is – voltak támogatói és ellenzői. A dolgok, ahogy az Economist fogalmaz, „komolyra fordultak az etimológia világában”.

Így az 1960-as években egy ember elindult, hogy megtalálja a valódi választ - írja az IFLScience.

OK: a valódi történet. Valószínűleg.

Allen Walker Read meg volt győződve az OK amerikai eredetéről – de annak meghatározása, hogy mikor, hol és miért jelent meg először ez a szó, hosszú feladatnak bizonyult. Először is át kellett néznie az általa „vidámabb” magyarázatoknak nevezett elméleteket, majd saját magyarázatot kellett adnia – és ami még fontosabb, azt meg is kellett indokolnia.

Eleinte nagyon tetszett neki az „Orrin Kendall” és az „open key” ötlet – de minél többet kutatott, annál kevésbé tűnt valószínűnek. A végső csapást egy cikk jelentette a Boston Morning Post 1839. március 23-i, szombati számának 2. oldalán – több mint 20 évvel a polgárháború előtt, és fél évtizeddel az első távíróüzenet előtt.

Korábbi írásos példát még nem találtak a szóra, ezért ez a legtöbb etimológus által jelenleg elfogadott eredete. De itt van a furcsa rész: maga a cikk a szót az „all correct” (minden rendben) kifejezés kezdőbetűinek rövidítésének magyarázza – akkor miért nem „ac” a rövidítése?

Nos, kiderült, hogy az „ok” – egy rendkívül hasznos és szinte univerzális szó – valószínűleg viccként indult. És valószínűleg nem is egy nagyon jó viccként: „1838 nyarától kezdve Bostonban rendkívüli divat lett a rövidítések használata” – magyarázta Read az OK történetét nyomon követő egyik cikkében.

De itt jön a csavar: valamilyen oknál fogva ez a rövidítési divat együtt járt egy másik trenddel, a szavak szándékos helyesírási hibáival (elég kewl, rite?). Így az amerikai közönség egy ideig olyan szlengeket látott, mint „O.W.” – „oll write”, azaz all right (rendben) – K.G. a „know go” helyett, hogy jelezze, valami nem megy, és természetesen O.K. – „oll korrect” (minden rendben).

Ez furcsa, de hihető. Mégis úgy tűnik, hogy eddig csak a történet felét ismerjük, nem igaz? „Az OK az egyik leggyakrabban használt rövidítés lett” – jegyzi meg Merriam Webster, de „ha nem lett volna az 1840-es elnökválasztás, akkor a nyelvi divat elmúlásával valószínűleg feledésbe merült volna”.

Összességében tehát az „ok” története a következő: egy divatos vicc, amelynek gyorsan el kellett volna tűnnie – de a sors furcsa fordulatának köszönhetően végül elterjedt és nemcsak a világon, hanem a Holdon is elterjedt.

Természetesen ez feltételezi, hogy Read helyesen értelmezte a történelmet. A mai napig vannak, akik elutasítják az „oll korrect” magyarázatot: egyesek Andrew Jackson állítólagosan gyenge helyesírását okolják, a németek pedig nyilvánvalóan meghalnak a dombon, hogy ez Otto Kaiserre utal, egy elméleti iparmágnás nevére, aki gyárának kielégítő termékeit kezdőbetűivel jelölte meg.

De bármi is legyen az eredete, az OK itt marad. És ez rendben van.

„Nem arról van szó, hogy bármelyik nyelvben is „hiányt kellett pótolni”. 1839 előtt az angolul beszélőknek volt „yes”, „good”, „fine”, „excellent”, „satisfactory” és „all right” kifejezésük” – mutatott rá Metcalfe.

De „az OK azt nyújtotta, amit a többi nem: semlegességet” – magyarázta. „Egy módot, hogy megerősítsünk vagy kifejezzünk egyetértést anélkül, hogy véleményt kellene mondanunk.”

„Az OK lehetővé teszi, hogy a legegyszerűbb módon tekintsünk egy helyzetre” – mondta.