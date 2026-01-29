A pomelo vagy kínai grapefruit a citrusfélék családjának legnagyobb tagja. Egyes pomelók akkorák lehetnek, mint egy röplabda. A halványzöld vagy sárga gyümölcsnek rózsaszín, fehér vagy piros húsa van, amelynek íze olyan, mint a kissé édesebb grapefruité.

A pomelo gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban is

Egy hámozott pomelo (609 g) 231 kalóriát, 4,6 g fehérjét, 59 g szénhidrátot és 0,2 g zsírt tartalmaz. A pomelo kiváló C-vitamin-, rost- és káliumforrás.

A pomelóban kétféle szénhidrát található: a természetesen előforduló cukrok és a rostok. Egyetlen pomelóban valamivel több mint 6 gramm rostot, vagyis az ajánlott napi bevitel 24%-át találjuk.

A legtöbb gyümölcsre jellemző módon a pomelóban is csak nagyon kevés zsír található.

Egy egész hámozott pomelo tisztességes fehérjeforrás, 4,6 grammot biztosít.

A pomelo kiváló C-vitamin-forrás, a napi ajánlott szükséglet 619%-át biztosítja egy gyümölcs. Ha ezt a citrusfélét fogyasztja, kis mennyiségben tiaminból, riboflavinból, niacint és B6-vitaminból is részesül.

A pomelo ásványi anyagai közé tartozik a kálium, valamint kisebb mennyiségben foszfor, réz, vas, kalcium, magnézium, mangán és cink.

A legtöbb citrusféléhez hasonlóan a pomelo egészségügyi előnyei elsősorban a benne található C-vitaminból származnak. Fontos, hogy a C-vitamint az étrendünkbe beiktassuk, mivel a szervezetünk nem képes természetes úton előállítani.

A C-vitamin nélkülözhetetlen az egészséges csontok, porcok, izmok és erek számára. Segíti a vas felszívódását, elősegíti a sebgyógyulást, és segíthet a betegségek megelőzésében is.

A citrusfélék rákmegelőzésben betöltött szerepét vizsgáló tanulmányok azt mutatják, hogy e gyümölcsök leve és kivonata pozitív előnyökkel járhat. A kutatások azonban még folyamatban vannak.

A legtöbb ember nem jut elég rosthoz, amely elősegíti a jóllakottságot, javítja az emésztés egészségét, és segíthet a vér koleszterinszintjének csökkentésében. Egy egész pomelo 6 gramm rostot tartalmaz.

Mint sok gyümölcs és zöldség, a pomeló is antioxidánsok forrása . Ezek a vegyületek segítenek a gyulladások csökkentésében és a szabad gyökök által okozott sejtkárosodások helyreállításában. Ez viszont segíthet a krónikus betegségek elleni védelemben.

A pomelo kiváló káliumforrás, amely számos sejtfunkcióhoz fontos. Különösen fontos a vérnyomás normális szinten tartásához.

A grapefruit több mint 50 különböző gyógyszerrel, nevezetesen számos koleszterinszint-csökkentő gyógyszerrel lép kölcsönhatásba. Mivel a pomelo és a pomelólé ugyanazokat a vegyületeket tartalmazza, amelyek ezt a kölcsönhatást okozzák, kerülje ezt a gyümölcsöt, ha ilyen gyógyszereket szed.