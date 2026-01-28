Az ország legkeresettebb álomvillája új tulajdonosra talált

Évekig spekuláltak a híres ingatlan jövőjéről, most pedig meghozták a döntést: a 2022-ben elhunyt milliárdos Heidi Goëss-Horten tóparti villája Sekirnben új tulajdonosra talált.

Az osztrák hírportál Weekend szerint a vevő a karintiai ingatlanfejlesztő Herbert Waldner, aki már többször is feltűnt a régióban magas színvonalú projektekkel.

Wörthersee-ingatlan: 2,8 hektáros luxus telek 330 méteres parttal

A telek a Wörthersee egyik legkülönlegesebb helyszíne. Körülbelül 2,8 hektáron terül el egy parkhoz hasonló terület, közvetlen tóparti hozzáféréssel 330 méteren keresztül.

A „Weekend” szerint a tóra néző tágas főépület mellett a villa wellness- és spa-részleggel, fedett medencével, csónakházzal és külön vendégházzal is rendelkezik.

Ingatlaneladás a Wörthersee-tónál: a vételár hivatalosan titokban marad

Heidi Goëss-Horten halála után az ingatlan egy örökösök közösségének része lett, és lakatlan maradt, de továbbra is gondozva és őrzve volt. Ismételten spekulációk keringtek külföldi vásárlási szándékról.

Az új tulajdonos nem nyilatkozik nyilvánosan a most lezajlott eladásról. A „Kleine Zeitung” szerint a piaci megfigyelők a helyszín, a méret és az exkluzivitás alapján 80 millió euró körüli értékre becsülik az ingatlant.

Herbert Waldner kijelentette, hogy a birtokot annak tájképi és történelmi jelentőségére való tekintettel tovább fogja működtetni. Radikális átalakításra vagy kereskedelmi célú felhasználásra nincs terv.

Többet Heidi Goëss-Hortenről – műgyűjtő és mecénás

Heidi Goëss-Horten (1941 – 2022) a Európa egyik legjelentősebb műgyűjtője volt. Férje halála után, az 1990-es évektől kezdve célzottan kezdett el egy nagy modern és kortárs művészeti gyűjteményt felépíteni. Ez ma olyan művészek műveit tartalmazza, mint Picasso, Warhol, Klimt vagy Chagall, és a kontinens egyik legjelentősebb magángyűjteménye.

Eredetileg saját lakóterületére szánta, de 2018-ban először mutatta be a gyűjtemény egy részét a bécsi Leopold Múzeumban – nagy közönségsikert aratva. Ebből a tapasztalatból kiindulva saját múzeumot építtetett Bécsben, a „Heidi Horten Collection”-t, amely 2022 óta állandóan látogatható a nagyközönség számára, és tükrözi a gyűjtő művészet és kultúra iránti szenvedélyét.