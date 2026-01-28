2026. január 28., szerda

Az óriáspandák teljesen megvadultak a hóban + VIDEÓ

A téli időjárás rendkívüli helyzeteket teremt az állatkertek mindennapjaiban

 2026. január 28. szerda. 19:31
Az óriáspandák viselkedése azonban most egészen más oldalról mutatja meg, hogyan reagálnak a hó érkezésére.

Az óriáspandák teljesen megvadultak a hóban + VIDEÓ
Az óriáspandák alapvetően békés, de lusta életmódot folytató medvék
A washingtoni Nemzeti Állatkert pandakamerája ritkán látható pillanatokat rögzített: az óriáspandák hóban játszanak, másznak, bukfenceznek, miközben a téli időjárás az egész állatkert hangulatát megváltoztatta. A felvételeken jól látszik, hogy a hó nem akadály, hanem élmény, különösen az állatkerti pandák számára, akik ösztönösen játékként élik meg a fehér takarót – írja a Washington Post alapján az origo.hu.

A pandák természetes élőhelyükön is találkoznak hűvösebb idővel, de az állatkerti környezetben ritkábban látható, mennyire aktívan reagálnak a hóra. A videón a játék, a futkározás és a bukfencezés is megjelenik, ami arra utal, hogy a téli időjárás pozitív ingerként hat rájuk.

Hogyan viselkednek az állatkerti pandák télen?

Az állatkerti pandák a hidegben is aktívak maradnak: a hóban való játék segíti a mozgásukat és mentális stimulációt is nyújt. A gondozók szerint a hó új elemeket hoz a mindennapjaikba, amit a pandák gyorsan „játékká” alakítanak.

