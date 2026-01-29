A lila krumpli hatása

Külső héja kékeslilától a majdnem feketéig terjed, belső húsa pedig még főzés után is ragyogó lila, ráadásul számtalan egészségügyi előnnyel rendelkezik. Érdemes beiktatni az étrendjébe a lilaburgonyát.

A lila burgonya sűrűbb textúrájú és kissé diósabb, földesebb ízű, mint a fehér burgonya. A lila burgonya ízletes módja annak, hogy színt vigyen a tányérjára, miközben élvezheti az egészségre gyakorolt előnyöket.

A burgonya gyakran kap rossz megítélést magas keményítőtartalma miatt, pedig számos más fontos tápanyagot is tartalmaz, és nagyon egészséges kiegészítője lehet az étrendnek.

A lila burgonya tápanyagtartalma hasonló más burgonyafajtákéhoz, bár ásványianyag-tartalma változhat attól függően, hogy milyen talajban termesztették. Tévhit, hogy a burgonya összes tápanyaga a héjában található. Valójában a tápanyagok több mint fele a húsban van.

Érdekes módon a burgonyában több kálium van, mint a banánban. Ezenkívül egy adag burgonya 3 gramm rostot biztosít, mind a húsból, mind a héjból, és természetesen alacsony a nátriumtartalma.

A glikémiás index (GI) azt méri, hogy egy élelmiszer milyen mértékben emeli meg a vércukorszintet. Ez 0 és 100 között mozog, és a 70-nél nagyobb GI magasnak számít. Egy embereken végzett összehasonlító vizsgálat szerint a lila burgonya GI-je 77, a sárga burgonyáé 81, a fehér burgonyáé pedig 93.

Bár szénhidráttartalmuk miatt minden burgonyafajta hatással van a vércukorszintre, a lila burgonya a polifenolos növényi vegyületek magas koncentrációja miatt kisebb hatást gyakorolhat, mint más fajták.

Ezek a vegyületek csökkenthetik a keményítő felszívódását a belekben, így minimálisra csökkentve a lila burgonya vércukorszintre gyakorolt hatását.

Más színes gyümölcsökhöz és zöldségekhez hasonlóan a lila burgonya élénk színe is árulkodó jele annak, hogy magas az antioxidáns-tartalma. Valójában két-háromszor több antioxidáns aktivitással rendelkeznek, mint a fehér vagy sárga burgonya.

Az antioxidánsok olyan növényi vegyületek, amelyek képesek megvédeni a sejteket az oxidatív stressz káros hatásaitól. A lila burgonya különösen gazdag polifenol antioxidánsokban, úgynevezett antociánokban. Ezek ugyanolyan típusú antioxidánsok, mint az áfonyában és a szederben találhatóak.

A magasabb antociánbevitel számos előnnyel jár, többek között egészségesebb koleszterinszint, jobb látás és szemegészség, valamint a szívbetegségek, bizonyos rákos megbetegedések és a cukorbetegség kockázatának csökkenése.

Magas antocián-tartalmán kívül a lila burgonya más, minden burgonyafajtára jellemző antioxidánsokat is tartalmaz, többek között van benne C-vitamin, szelén, tirozin, karotionid.

A lila burgonya fogyasztása elősegítheti az erek és a vérnyomás egészségét. Ez részben magasabb káliumtartalmuknak köszönhető, mivel ez a tápanyag segít csökkenteni a vérnyomást, de valószínűleg antioxidáns-tartalmuk is szerepet játszik.

Emellett egyes tanulmányok szerint a fehér burgonya fogyasztásához képest a lila burgonya fogyasztása csökkentheti az artériák merevségét. Az artériák merevsége növeli a szívroham vagy a stroke kockázatát, mivel az erek nem tudnak olyan könnyen kitágulni a vérnyomás változásaira reagálva.

Általánosságban elmondható, hogy a több polifenolban gazdag ételek, köztük az antociánokat tartalmazó élelmiszerek, mint a lila burgonya, fogyasztása segíthet ellazítani és erősíteni az ereket.

Valójában a lila burgonyában és sok más élelmiszerben található polifenolvegyületek a vérnyomás csökkentésében hasonlóan hatnak, mint az angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlóként ismert vérnyomáscsökkentő gyógyszerek egyes típusai.

Néhány laboratóriumi vizsgálat azt jelezte, hogy a lila burgonyában található egyes vegyületek, köztük az antioxidánsok, segíthetnek a rák megelőzésében vagy leküzdésében, beleértve a vastagbél- és mellrákot.

Egy vizsgálatban a lila burgonya kivonattal kezelt rákos sejtek lassabban növekedtek. Egyes esetekben a kivonat még a rákos sejtek pusztulását is okozta.

Az élelmi rostok segítik a teltségérzetet, megelőzik a székrekedést, stabilizálják a vércukorszintet, és hozzájárulnak az egészséges koleszterinszint fenntartásához. A burgonya rosttartalma a főzési módtól függően kissé változik, de leginkább attól függ, hogy megeszi-e a héját.

A lila burgonyában lévő keményítő egy része a rostok egy fajtája, az úgynevezett rezisztens keményítő. A rezisztens keményítő ellenáll az emésztésnek a gyomor-bélrendszerben, de a vastagbélben lévő baktériumok megerjesztik.

Az erjedési folyamat során rövid szénláncú zsírsavaknak nevezett vegyületek keletkeznek. Ezek a vegyületek hozzájárulnak a bélrendszer jobb egészségéhez.

A lila burgonyát hasonlóan használhatja, mint a fehér, sárga vagy piros fajtákat.

Ha világosabb húsú burgonyával helyettesíti őket, az remek módja annak, hogy több színt és érdekességet adjon az ételeinek.

Készítsen belőlük krumplipürét vagy sült burgonyát, és adja hozzá kedvenc feltétjeit, hogy olyan köretet kapjon, amelyet mindenki meg akar majd kóstolni.