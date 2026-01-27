2026. január 27., kedd

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Montázs

Angliában az egyik strandot elárasztották a sült krumplik

Nagy-Britanniában több ezer csomag nyers sült krumpli és hagyma sodródott a partra

MH
 2026. január 27. kedd. 18:13
Megosztás

A brit Sussex megye lakói felfedezték, hogy az egyik helyi strand nagyon furcsán néz ki: területét szó szerint burgonya és hagyma borítja.

Angliában az egyik strandot elárasztották a sült krumplik
Képünk illusztráció
Fotó: Photononstop via AFP/Philippe Turpin

A parti őrség képviselői szerint az egészért 16 konténer „élelmiszerrel és csomagolással” volt a felelős, amelyeket egy vihar során a La Manche-csatornában egy teherhajóról sodort el a tenger – írja a CNN.

Joel Bonici, egy helyi lakos összehasonlította a burgonyával borított strandot egy trópusi sziget aranyhomokos strandjával. Annyi burgonya van, hogy helyenként 76 centiméterrel emelkedik a talajszint felett, jegyezte meg a férfi. A brit hangsúlyozta, hogy sokan elindultak összeszedni a műanyag zacskókat, amelyekben az élelmiszerek voltak csomagolva.

A fókák és más tengeri élőlények gyakran összetévesztik a műanyagot étellel, különösen a műanyag zacskókat, amelyek a vízben medúzákhoz hasonlítanak. Ez komoly veszélyt jelent – tette hozzá a Plastic Free Eastbourne környezetvédelmi szervezet.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink