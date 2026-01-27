Angliában az egyik strandot elárasztották a sült krumplik

A brit Sussex megye lakói felfedezték, hogy az egyik helyi strand nagyon furcsán néz ki: területét szó szerint burgonya és hagyma borítja.

A parti őrség képviselői szerint az egészért 16 konténer „élelmiszerrel és csomagolással” volt a felelős, amelyeket egy vihar során a La Manche-csatornában egy teherhajóról sodort el a tenger – írja a CNN.

Joel Bonici, egy helyi lakos összehasonlította a burgonyával borított strandot egy trópusi sziget aranyhomokos strandjával. Annyi burgonya van, hogy helyenként 76 centiméterrel emelkedik a talajszint felett, jegyezte meg a férfi. A brit hangsúlyozta, hogy sokan elindultak összeszedni a műanyag zacskókat, amelyekben az élelmiszerek voltak csomagolva.

A fókák és más tengeri élőlények gyakran összetévesztik a műanyagot étellel, különösen a műanyag zacskókat, amelyek a vízben medúzákhoz hasonlítanak. Ez komoly veszélyt jelent – tette hozzá a Plastic Free Eastbourne környezetvédelmi szervezet.